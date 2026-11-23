El vecino de 68 años, impulsor de la reapertura del Museo Histórico del Templo Nuestra Señora del Pilar, perdió la vida en un accidente en la Panamericana mientras transportaba insumos para el espacio cultural.

La comunidad de Pilar lamenta profundamente el sorpresivo fallecimiento de Eduardo Laplaca, un vecino muy conocido y comprometido con la vida parroquial y cultural del distrito.

Laplaca, de 68 años, era una de las principales personas detrás de la reapertura del Museo Histórico del Templo Nuestra Señora del Pilar. Se ocupaba de la colección, atendía al público y realizaba visitas guiadas para colegios. Apenas el miércoles pasado había brindado una charla a alumnos del Colegio Parroquial de Pilar y el sábado fue uno de los anfitriones de la Noche de los Museos.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la Panamericana, a la altura de Boulogne. Laplaca viajaba junto a otro vecino hacia Pilar llevando insumos para el museo, entre ellos maniquíes. Parte de la carga cayó a la ruta y, al bajar a recogerla, fue embestido por una camioneta.

Antes de dedicarse de lleno al museo, Laplaca había sido comerciante durante muchos años. Estuvo al frente de la lavandería “Pilar”, ubicada en la calle Ituzaingó entre Hipólito Yrigoyen y Pedro Lagrave. También fue miembro activo de Acción Católica y participaba con entusiasmo de las distintas iniciativas de la Parroquia.

Desde 2025 se había convertido en una de las caras más visibles del regreso del Museo Histórico del Templo. En sus propias palabras, su objetivo era “darle a Pilar un nuevo centro cultural”. Su muerte, ocurrida mientras realizaba esa tarea, generó un profundo dolor en todos los que lo conocían.

Vecinos, feligreses y personas que frecuentaban el museo expresaron su tristeza por la pérdida de un hombre generoso y apasionado por la historia y la cultura local.

Con información de medios locales.