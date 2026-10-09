Avanza el proyecto de paseo comercial en la estación José C. Paz

El municipio adjudicó a la empresa Racaval la construcción de un paseo con local gastronómico y un mercado barrial de más de 100 locales en el entorno de la estación.

El proyecto para transformar el entorno de la estación José C. Paz en un paseo comercial sigue avanzando. Según la información oficial, el municipio de Pilar adjudicó las obras a la empresa Racaval, que se encargará de la construcción de un local gastronómico y un mercado barrial que incluirá más de 100 locales.

Esta iniciativa busca revitalizar la zona, mejorar la experiencia de los vecinos que usan el tren y generar un espacio de encuentro y comercio accesible. El paseo comercial se ubicará en las inmediaciones de la estación, un punto clave del partido que conecta José C. Paz con otras localidades del noroeste bonaerense.

Si bien aún no se difundieron detalles precisos sobre el inicio de las obras ni los plazos exactos, la adjudicación representa un paso concreto hacia la concreción del proyecto. Vecinos de la zona vienen reclamando hace tiempo mejoras en el área, tanto en materia de seguridad como de servicios y oferta comercial.

El mercado barrial promete sumar opciones para emprendedores locales y feriantes, mientras que el local gastronómico podría convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes transitan por la estación a diario.

Desde Derqui Noticias seguiremos de cerca los próximos avances de esta obra, que impactará directamente en la vida cotidiana de los habitantes de José C. Paz y alrededores. Cualquier novedad sobre fechas de inicio, características técnicas o posibilidades para participar será informada oportunamente.