El Municipio de Pilar continúa los trabajos hídricos en el Arroyo Carabassa

El intendente Federico Achával recorrió junto a funcionarios los avances en el cauce del Arroyo Carabassa para mejorar el drenaje ante la llegada del fenómeno del Niño.

El Municipio de Pilar avanza con los trabajos de mantenimiento y mejora en los cursos de agua del distrito. En las últimas horas, el intendente Federico Achával recorrió los avances que se llevan adelante sobre el cauce del Arroyo Carabassa.

Durante la visita, Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. El objetivo principal de estas tareas es optimizar el drenaje pluvial y garantizar una mejor circulación del agua ante la temporada de lluvias intensas que se espera por el fenómeno del Niño.

“Los trabajos que estamos realizando en el Arroyo Carabassa, al igual que en diferentes puntos de todo Pilar, permiten optimizar el drenaje en la zona y mejorar la circulación de agua en la temporada de lluvias intensas”, destacó el intendente durante la recorrida.

Por su parte, Santiago Laurent señaló que las obras en este arroyo buscan mejorar el desagüe pluvial y evitar posibles anegamientos en los próximos meses. Soledad Peralta, en tanto, remarcó que se siguen realizando tareas de limpieza en todos los arroyos, ríos y cauces de agua para que los barrios queden preparados de la mejor manera.

Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento que incluye arroyos, canales y también el río Luján. El propósito es minimizar el riesgo de inundaciones ante las grandes lluvias pronosticadas para los próximos meses.

Desde el Municipio indicaron que se continúa trabajando de manera integral en todo el distrito para fortalecer la infraestructura hídrica y proteger a los vecinos ante eventos climáticos.