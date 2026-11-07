Línea San Martín: cuatro empresas compiten por los nuevos aparatos de vía

ADIF abrió los sobres de la licitación para adquirir 23 aparatos de vía que se colocarán en estaciones del partido de Pilar y alrededores. Dos firmas españolas y dos chinas presentaron ofertas.

Avanza la renovación de la línea San Martín con la licitación de 23 aparatos de vía (ADV) que se instalarán en el tramo que atraviesa el partido de Pilar.

Según los pliegos licitatorios, las nuevas piezas se colocarán en cercanías de las estaciones El Palomar, Hurlingham, Muñiz, José C. Paz y Pilar. Estas obras forman parte del plan de mejoramiento de vías y renovación de pasos a nivel entre Caseros y Pilar.

En las últimas horas, Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) abrió los sobres con las propuestas de cuatro empresas internacionales. Participan dos compañías españolas: Amurrio Ferrocarril y Equipos, y Voestalpine Railway Systems JEZ. Por el lado chino compiten China Railway Shanhaiguan Bridge Group (CRSBG) y China Railway Baoji Bridge Group (CRBBG).

La contratación se divide en dos renglones: el primero contempla 12 aparatos de vía y el segundo 11. Además de la provisión de los equipos de trocha ancha, las empresas deberán realizar el relevamiento previo en campo, el diseño de cada aparato y la entrega de repuestos.

El plazo previsto para completar los trabajos es de 365 días corridos, que comienzan a correr desde el pago del anticipo. En las próximas semanas ADIF analizará las ofertas y abrirá el segundo sobre de las propuestas que resulten admisibles.

Estas mejoras en la infraestructura ferroviaria buscan optimizar la circulación de los trenes en uno de los ramales más utilizados por los vecinos de Pilar, Derqui y las localidades del corredor noroeste.