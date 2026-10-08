Callejero Fino obtuvo prisión domiciliaria en Pilar y se reunió con su familia

El cantante de RKT dejó la cárcel y regresó a su casa en Pilar por el beneficio otorgado en la causa por portación ilegal de armas de guerra.

El cantante de RKT conocido como Callejero Fino obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y ya se encuentra en su vivienda ubicada en el partido de Pilar.

Según información oficial, la medida le fue concedida en el marco de la causa que lo tiene detenido por portación ilegal de armas de guerra. De esta manera, el artista podrá cumplir la condena en su domicilio, donde se reencontró con sus familiares tras varios meses.

El hecho se conoció este jueves 8 de octubre de 2026 y generó expectativa en el ambiente del género urbano local. Vecinos de la zona comentaron que la llegada del músico se produjo de manera discreta, aunque rápidamente circuló la novedad en los grupos de la zona.

Desde la Justicia se indicó que el beneficio se enmarca en los parámetros habituales para este tipo de situaciones, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las condiciones específicas que deberá cumplir el cantante mientras permanece en su casa.

En los últimos años Callejero Fino se consolidó como una de las figuras más escuchadas del RKT, con temas que acumulan millones de reproducciones y que forman parte de la identidad musical de muchos jóvenes del conurbano. Su paso por los medios y las plataformas lo convirtieron en referente del género que nació y creció fuerte en barrios del Gran Buenos Aires.

Desde Derqui y distintas localidades de Pilar se sigue con atención este tipo de noticias que involucran a personalidades cercanas al día a día de los barrios. En las últimas horas, los comentarios en las redes y en las charlas de la vereda giraron en torno al regreso del artista a su hogar.

La causa por portación ilegal de armas de guerra sigue su curso y el beneficio de prisión domiciliaria no implica el cierre del expediente. Las autoridades judiciales continuarán con las investigaciones correspondientes mientras el músico cumple la medida en Pilar.

Este tipo de resoluciones suelen generar opiniones divididas en la comunidad: mientras algunos celebran el reencuentro familiar, otros cuestionan los criterios para otorgar este tipo de beneficios. En cualquier caso, la noticia ya es tema de conversación en la zona noroeste del conurbano.

Desde Derqui Noticias seguiremos informando cualquier novedad que surja en relación a esta causa y su impacto en el partido de Pilar.