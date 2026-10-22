Cientos de estudiantes debatieron sobre escuela y comunidad en el Parlamento Juvenil Bonaerense

La nueva edición del Parlamento Juvenil Bonaerense reunió a alumnos de secundarias públicas y privadas de Pilar. El intendente Achával destacó a la educación como política central del distrito.

Cientos de estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas del partido de Pilar participaron de la nueva edición del Parlamento Juvenil Bonaerense, donde debatieron temas vinculados a la escuela y a la comunidad.

El encuentro permitió a los jóvenes expresarse sobre problemas que viven diariamente en sus instituciones y barrios, proponiendo ideas para mejorar la convivencia, el acceso a la educación y la participación vecinal. Según lo informado, el espacio busca fomentar el compromiso cívico y el diálogo entre los alumnos.

Desde la Municipalidad de Pilar se resaltó la importancia de estas instancias para escuchar la voz de los jóvenes. El intendente Federico Achával subrayó que la educación representa una política central de la gestión, con el objetivo de acompañar el desarrollo de los estudiantes y fortalecer los vínculos con sus comunidades.

Los debates se organizaron en comisiones temáticas donde los participantes analizaron distintas problemáticas. Entre los ejes más mencionados aparecieron la mejora de los espacios educativos, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en los alrededores de las escuelas.

Este tipo de iniciativas se vienen realizando en el distrito desde hace varios años y reúnen a representantes de diferentes localidades del partido. Los jóvenes que participan son elegidos por sus pares o postulados por sus escuelas, lo que garantiza una representación variada de las realidades del territorio.

Las conclusiones y propuestas surgidas del Parlamento Juvenil Bonaerense serán elevadas a las autoridades para su consideración en futuras políticas educativas y comunitarias. De esta manera, los estudiantes no solo debaten, sino que también aportan ideas concretas que pueden traducirse en acciones reales en Pilar.

Vecinos y docentes consultados valoran positivamente estos espacios, ya que permiten que los adolescentes se involucren activamente en la vida del distrito y desarrollen herramientas de expresión y trabajo en equipo.