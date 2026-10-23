Correo Argentino en Presidente Derqui: sucursales y horarios

Las cuatro sucursales de Correo Argentino en Presidente Derqui, con dirección y horario verificados en el buscador oficial, más la línea de atención al cliente.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Direcciones y horarios verificados de las cuatro bocas de Correo Argentino en Presidente Derqui, según el buscador oficial de sucursales.

En Presidente Derqui hay cuatro puntos de atención de Correo Argentino: una agencia sobre Rivadavia y tres unidades postales repartidas por el barrio. Antes de ir, conviene mirar la tabla de abajo porque cada una tiene un horario distinto y no todas abren los mismos días.

Sucursales de Correo Argentino en Presidente Derqui

Punto de atención Dirección Horario Agencia Presidente Derqui Rivadavia 389 Lunes y miércoles 9 a 13 h, viernes 9 a 13 h Unidad Postal Presidente Derqui UP 1 Av. Juan Domingo Perón 3745 Lunes a viernes 9 a 16 h Unidad Postal Presidente Derqui UP 2 Av. de Mayo 462 Lunes a sábado 9 a 12.30 h Unidad Postal Presidente Derqui UP 3 Rivadavia 1785 Lunes a sábado 9 a 22 h consultado el 23/09/2026 (localidad: Presidente Derqui).

Si necesitás retirar o despachar algo fuera del horario de la agencia, la Unidad Postal 3 (Rivadavia 1785) es la que tiene el horario más extendido, incluidos los sábados hasta las 22 h.

Qué hacer si tu dirección no aparece en el buscador

El buscador oficial de Correo Argentino no reconoce vocales acentuadas: para encontrar tu sucursal más cercana, escribí "Presidente Derqui" sin tildes en el campo Localidad, dentro de la provincia de Buenos Aires, en correoargentino.com.ar/formularios/sucursales.

Atención al cliente y reclamos

Para consultas sobre un envío, un reclamo o cualquier otro trámite que no se resuelva en la sucursal, Correo Argentino tiene una línea general de atención:

Canal Dato Línea general 0810 777 7787

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la sucursal de Correo Argentino más cercana en Presidente Derqui?

Depende de la zona del barrio: hay cuatro puntos (Rivadavia 389, Av. Perón 3745, Av. de Mayo 462 y Rivadavia 1785). La tabla de arriba tiene la dirección y el horario de cada una.

¿Cuál abre los sábados?

Las unidades postales UP 2 (Av. de Mayo 462, hasta las 12.30 h) y UP 3 (Rivadavia 1785, hasta las 22 h) atienden los sábados. La agencia de Rivadavia 389 y la UP 1 no.

¿La agencia de Rivadavia 389 abre todos los días hábiles?

Según el buscador oficial, atiende lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 h; no figura horario para martes ni jueves.

¿Cómo hago un reclamo por un envío que no llegó?

Podés llamar a la línea general de Correo Argentino, 0810 777 7787, o consultar en cualquiera de las sucursales de Presidente Derqui.

¿Puedo retirar un paquete fuera del horario comercial habitual?

La Unidad Postal 3, en Rivadavia 1785, es la de horario más extendido: atiende de lunes a sábado de 9 a 22 h.

Cómo verificar

Los horarios pueden cambiar por feriados u operativos puntuales. Antes de ir, confirmá el horario vigente en el buscador oficial de sucursales de Correo Argentino o llamando al 0810 777 7787.

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