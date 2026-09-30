Registro Civil en Pilar: turnos, casamiento y partidas

Delegaciones del Registro Civil en el partido de Pilar (incluida Presidente Derqui), cómo sacar turno, requisitos para casarte y pedir partidas.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía verificada del Registro de las Personas en el partido de Pilar: delegaciones, cómo sacar turno, requisitos para casarte por civil y cómo pedir una partida de nacimiento.

Si vivís en Presidente Derqui, la delegación del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires te queda en Avenida de Mayo 134, y resuelve nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, certificaciones y DNI/pasaporte. El resto del partido de Pilar tiene delegaciones propias en Pilar centro, Del Viso, Manuel Alberti, Villa Rosa y otras localidades. El primer paso para cualquier trámite presencial es sacar turno online: todas las delegaciones atienden con turno previo y gratuito.

Delegaciones del Registro de las Personas en el partido de Pilar

Según el buscador oficial de delegaciones del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires:

Delegación Dirección Trámites Presidente Derqui Av. de Mayo 134 Nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, certificaciones, DNI/pasaporte Del Pilar (Pilar centro) Lubo 530 Certificaciones, defunciones, DNI/pasaporte, matrimonios, nacimientos, uniones convivenciales Del Viso French 1238 Nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, certificaciones, DNI/pasaporte Manuel Alberti Santa Rita 1417 Nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, certificaciones, DNI/pasaporte Villa Rosa Juan Domingo Perón 670 Certificaciones, DNI/pasaporte, matrimonios, nacimientos, uniones convivenciales Manzanares Trébol 55 Certificaciones, DNI/pasaporte Tribarrial Dr. Penna 528 Certificaciones, DNI/pasaporte Villa Astolfi Virrey Juan José de Vértiz 691 Certificaciones, DNI/pasaporte Lagomarsino Brasil 5020 Certificaciones, DNI/pasaporte

Todas las delegaciones atienden de lunes a viernes de 8 a 13 h, según la página oficial del Registro de las Personas. Si tu trámite es DNI o pasaporte, el paso a paso completo (turno, documentación, costo) está en nuestra guía de DNI y pasaporte en Pilar; acá nos enfocamos en los trámites propios del Registro Civil: nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales y partidas.

Cómo sacar turno

Todos los turnos del Registro de las Personas son gratuitos y se obtienen únicamente por la web, en turnos.rpp.gba.gob.ar. Ahí elegís el trámite, la delegación —por ejemplo, la de Presidente Derqui— y el día y horario disponibles. No hay otra vía para reservarlo: ni por teléfono ni yendo directamente a la ventanilla.

Casarte por civil: requisitos y costos

Según el trámite oficial de matrimonio del Registro de las Personas:

Sacá el turno con al menos 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que querés casarte (el plazo se puede acortar con una justificación). Hasta 14 días antes de la ceremonia, presentá el DNI de los dos contrayentes. Si alguno estuvo casado antes, sumá el acta de matrimonio con la nota de disolución (divorcio) o el acta de matrimonio anterior y la partida de defunción del cónyuge (viudez). Los exámenes prenupciales son opcionales y, si los presentás, no pueden tener más de 7 días de antigüedad. El día de la ceremonia, los dos contrayentes van con DNI y necesitan dos testigos mayores de 18 años, también con DNI. Definís el régimen de bienes: separación de bienes o comunidad de ganancias. Si no elegís nada, rige automáticamente el régimen ganancial. Para optar por separación de bienes hay que presentar una convención matrimonial por escritura pública.

Si alguno de los contrayentes tiene 16 o 17 años, necesita autorización de sus representantes legales; si es menor de 16, hace falta dispensa judicial.

Concepto Costo Solicitud de turno y ceremonia en horario habitual $860 Ceremonia en horario inhábil (13 a 16 h) $3.440 Duplicado de libreta de familia $615 Triplicado de libreta de familia $715

Costos según la página oficial del Registro de las Personas, a septiembre de 2026. El mismo día de la ceremonia te entregan el acta de matrimonio y la libreta de familia.

Partida de nacimiento: online o presencial

Tenés dos caminos:

Online , en partidas.mgob.gba.gob.ar: pedís partidas de nacimiento, defunción, matrimonio o unión convivencial ocurridas en la provincia de Buenos Aires. Para el primer trámite tenés que registrarte con tu email, CUIT, DNI, tipo de documento, género, nombre, apellido y teléfono. El sistema advierte que la búsqueda puede resultar negativa si el hecho no está en su base, y que ciertos registros especiales requieren pedido por autoridad judicial.

, en partidas.mgob.gba.gob.ar: pedís partidas de nacimiento, defunción, matrimonio o unión convivencial ocurridas en la provincia de Buenos Aires. Para el primer trámite tenés que registrarte con tu email, CUIT, DNI, tipo de documento, género, nombre, apellido y teléfono. El sistema advierte que la búsqueda puede resultar negativa si el hecho no está en su base, y que ciertos registros especiales requieren pedido por autoridad judicial. Presencial, en cualquier delegación de tu zona (por ejemplo, la de Presidente Derqui o la de Pilar centro), de lunes a viernes de 8 a 13 h, sacando turno antes por turnos.rpp.gba.gob.ar.

La página oficial no publica un costo único para la partida presencial ni un plazo de entrega para la online: si te urge, confirmalo al momento de hacer el trámite.

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda la delegación del Registro Civil en Presidente Derqui?

En Avenida de Mayo 134. Ahí podés hacer nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, certificaciones y DNI/pasaporte.

¿Necesito turno para ir al Registro Civil?

Sí, siempre. Los turnos son gratuitos y se sacan sólo por la web, en turnos.rpp.gba.gob.ar.

¿Con cuánta anticipación tengo que sacar el turno para casarme?

Con al menos 20 días hábiles antes de la fecha elegida, salvo que justifiques un plazo más corto.

¿Cuántos testigos necesito para el casamiento civil?

Dos, mayores de 18 años, con DNI, el día de la ceremonia.

¿Puedo pedir una partida de nacimiento sin ir a la delegación?

Sí, si el nacimiento fue en la provincia de Buenos Aires, podés pedirla online en partidas.mgob.gba.gob.ar.

¿En qué delegación de Pilar puedo tramitar mi DNI o pasaporte?

En cualquiera de las delegaciones del partido: todas las que aparecen en la tabla de esta guía atienden DNI/pasaporte. El detalle del trámite está en nuestra guía de DNI y pasaporte en Pilar.

Cómo verificar

Para confirmar turnos disponibles, documentación exacta o costos actualizados, entrá a turnos.rpp.gba.gob.ar o a la página oficial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.

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