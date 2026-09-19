Cumbre del tango contemporáneo en el Teatro Gran Pilar con Spinettango y Tanghetto

Este fin de semana se celebran los 30 años del programa “El Crepúsculo” con dos conciertos únicos donde Spinettango y Tanghetto compartirán escenario por primera vez en el Teatro Gran Pilar.

Este sábado 19 de septiembre de 2026, el Teatro Gran Pilar se convertirá en el epicentro del tango contemporáneo con una cumbre especial que reúne a dos grandes referentes del género.

En el marco de la celebración por los 30 años del programa radial “El Crepúsculo”, Spinettango y Tanghetto subirán juntos al escenario por primera vez en dos conciertos que prometen ser imperdibles para los vecinos de Pilar y Derqui.

La propuesta combina el sonido característico de Spinettango, con su fusión de tango y rock, y el estilo electrónico y moderno de Tanghetto, creando una noche de cruce generacional y musical que refleja la evolución del tango en los últimos años.

Los shows están programados para este fin de semana en el Teatro Gran Pilar, uno de los espacios culturales más importantes del partido. Las entradas ya están a la venta y se recomienda retirarlas con anticipación porque el interés es alto entre los amantes del tango local.

Este tipo de eventos fortalecen la agenda cultural del distrito y permiten que los vecinos disfruten de propuestas de calidad sin tener que viajar al centro porteño. Desde la organización destacaron que el objetivo es seguir apostando a la difusión de la música argentina con identidad local.

Para quienes siguen el programa “El Crepúsculo” desde sus inicios, esta cumbre representa un cierre emotivo a tres décadas de difusión del tango en todas sus formas. Los conciertos prometen un repertorio que incluye clásicos revisados y composiciones propias que han marcado el camino del tango contemporáneo.

Vecinos de Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y Pilar centro ya se están organizando para asistir. El Teatro Gran Pilar cuenta con buena accesibilidad y servicios para que la experiencia sea cómoda para todos.

Si te gusta el tango o querés descubrir nuevas formas de escucharlo, este es un plan ideal para el fin de semana. Dos bandas en un mismo escenario, con la mística de los 30 años de “El Crepúsculo” como telón de fondo.