De Pilar a la televisión: Fran Longhi apuesta a su música propia tras llegar a las semifinales de “Es Mi

El cantante y compositor pilarense Franco “Fran” Longhi, de 23 años, alcanzó las semifinales del programa televisivo y ahora se prepara para lanzar su primer single original titulado “Cuéntame”. Con más de 150 mil seguidores en redes, el artista oriundo del partido de Pilar inicia una nueva etapa enfocada en su propia obra.

El cantante y compositor Franco “Fran” Longhi, oriundo de Pilar, se encuentra en una nueva etapa de su carrera tras su destacada participación en el programa televisivo “Es Mi Sueño”, donde llegó hasta las semifinales.

Con 23 años, el pilarense acumula más de 150 mil seguidores en sus redes sociales, un número que refleja el apoyo de su comunidad y el crecimiento de su público en el último tiempo. Ahora, Longhi decide enfocarse de lleno en su música original y se alista para el lanzamiento de “Cuéntame”, su primer single propio.

Según informó Pilar Hoy, esta apuesta marca un antes y un después en la trayectoria del joven artista, que hasta el momento había ganado visibilidad principalmente por sus covers e interpretaciones en el programa de televisión.

Desde Presidente Derqui y el resto del partido de Pilar, muchos vecinos siguen con atención el recorrido de Fran, un ejemplo de talento local que lleva el nombre de la zona noroeste del conurbano a la pantalla nacional. Su paso por “Es Mi Sueño” no solo le permitió mostrarse ante un público masivo, sino también generar las conexiones necesarias para dar el salto hacia la producción de material inédito.

El lanzamiento de “Cuéntame” representa el primer paso concreto en esta nueva dirección. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de estreno, se espera que el tema esté disponible en las principales plataformas de streaming en las próximas semanas.

En el barrio y en los grupos de vecinos de Pilar, es común escuchar comentarios sobre jóvenes que apuestan por la música, el arte o los emprendimientos creativos. El caso de Fran Longhi se suma a esas historias que motivan a otros a seguir sus sueños desde el partido.

Quienes quieran seguir de cerca su carrera pueden encontrarlo en sus perfiles de redes sociales, donde habitualmente comparte avances de sus temas y momentos de su día a día como músico.

Desde Derqui Noticias seguiremos atentos a los próximos pasos de este pilarense que, tras llegar a las instancias finales de un concurso televisivo, elige el camino de la composición y la música propia.