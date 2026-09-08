DFSK presenta su nuevo SUV híbrido con siete asientos en Pilar

La marca china mostró en su concesionaria del edificio Bureau el renovado modelo que combina espacio para siete pasajeros, motorización híbrida y diseño moderno. Una opción para familias del partido que buscan eficiencia y confort.

La marca DFSK presentó este martes en Pilar su nuevo SUV híbrido con capacidad para siete pasajeros. El evento se llevó a cabo en la concesionaria que la empresa china tiene en el edificio Bureau, uno de los puntos de referencia para quienes buscan vehículos en la zona norte del partido.

El modelo combina un diseño actual, amplio espacio interior y una motorización híbrida que busca mejorar el consumo de combustible sin sacrificar comodidad. Según lo informado, se trata de una propuesta pensada especialmente para familias numerosas de Derqui, Pilar, Del Viso y localidades cercanas que necesitan mover a varias personas con eficiencia.

Durante la presentación, los interesados pudieron conocer de cerca las características del vehículo, que se destaca por su habitáculo versátil y por incorporar tecnologías que facilitan el día a día en los traslados por el conurbano. Aunque todavía no se dieron a conocer detalles precisos de precios ni disponibilidad local, la llegada de esta versión híbrida genera expectativa entre quienes siguen las novedades del sector automotor en la zona.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de las terminales por ofrecer alternativas más sustentables en un distrito donde el uso del auto propio sigue siendo central para muchos vecinos. Desde la concesionaria indicaron que el SUV busca equilibrar espacio, equipamiento y bajo consumo, aspectos valorados por familias y pequeños emprendedores locales.

Quienes estén interesados podrán acercarse al showroom del edificio Bureau para obtener más información sobre el nuevo modelo. La presencia de DFSK en Pilar refuerza la oferta de vehículos en el partido y amplía las opciones para quienes buscan renovar su medio de transporte con tecnologías más eficientes.