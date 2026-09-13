El dueño de la agencia de autos de Pilar habló tras las detenciones por estafas

Carlos González, detenido junto a su pareja por 38 denuncias, aseguró que las ventas cayeron un 50% y que eso complicó las operaciones. La causa investiga defraudaciones con vehículos de alta gama.

El martes pasado, en el partido de Pilar, personal policial detuvo a Carlos González y a Cynthia Chamoles, titulares de una agencia de venta de vehículos de alta gama. Ambos quedaron a disposición de la Justicia acusados de 38 estafas y defraudaciones.

Según las denuncias, varias personas entregaron dinero para comprar autos de gama alta y nunca recibieron los vehículos ni la devolución de lo pagado. Las operaciones involucrarían montos importantes y se habrían extendido durante varios meses.

Desde la agencia, González explicó que el contexto económico actual no acompaña las ventas. “No me acompañan las ventas”, fue su principal descargo. Indicó que las operaciones cayeron alrededor del 50% en los últimos tiempos, lo que generó complicaciones para cumplir con los compromisos asumidos.

La investigación está a cargo de la fiscalía local y busca determinar si hubo intención de defraudar o si se trató de una situación generada por la fuerte caída en el mercado automotor. Hasta el momento, los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras se avanza con las pericias y la toma de declaraciones.

Vecinos de la zona comentaron que la agencia era conocida en el circuito de venta de autos usados y cero kilómetro de Pilar y Derqui. Algunos clientes que habían visitado el lugar en los últimos meses manifestaron sorpresa por las denuncias y esperan que se esclarezca pronto la situación.

Desde la Redacción de Derqui Noticias seguimos de cerca el avance de la causa y cualquier novedad que surja en las próximas horas. La prioridad es que las personas damnificadas puedan tener respuestas claras sobre el destino de su dinero y de los vehículos involucrados.

Este tipo de situaciones genera preocupación en el comercio local, sobre todo en rubros que mueven sumas elevadas como el de los autos. Desde las juntas vecinales y grupos de consumidores de la zona recomiendan siempre realizar operaciones con documentación clara, recibos y contratos firmados ante escribano cuando se trata de compras de este tipo.

La causa continúa en etapa de investigación y por el momento no hay precisiones sobre fechas de liberaciones o allanamientos adicionales. Cualquier persona que considere haber sido afectada puede acercarse a la Fiscalía de Pilar para radicar la denuncia correspondiente.