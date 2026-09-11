Caso Matías Berardi: la Justicia rechazó nuevamente beneficios para dos condenados

Elías Vivas y Celeste Moyano, involucrados en el secuestro y asesinato del adolescente en 2010, vieron denegados sus pedidos de libertad condicional y salidas transitorias.

La Justicia volvió a rechazar los pedidos de beneficios carcelarios para Elías Vivas y Celeste Moyano, dos de los condenados por el secuestro y asesinato de Matías Berardi, ocurrido en 2010 en la zona de Pilar.

Vivas solicitó la libertad condicional, mientras que Moyano pidió salidas transitorias. Ambos pedidos fueron denegados por el tribunal, manteniendo la situación actual de los condenados en prisión.

El caso generó gran conmoción en Presidente Derqui y todo el partido de Pilar desde el momento del hecho. Matías, un adolescente del barrio, fue secuestrado y luego asesinado, lo que motivó marchas y reclamos vecinales por justicia que se extendieron durante años.

Vecinos de la zona recuerdan todavía el impacto que tuvo el crimen en la comunidad. Muchas familias de Derqui y Pilar siguieron de cerca las distintas instancias judiciales, preocupadas por la posibilidad de que los responsables obtengan beneficios que les permitan recuperar la libertad.

Las decisiones judiciales de esta semana confirman la continuidad de la condena efectiva para ambos. Desde la redacción de Derqui Noticias seguimos de cerca estos temas que afectan la percepción de seguridad y el pedido de justicia de los vecinos del partido.

El rechazo a los beneficios se suma a otras resoluciones similares que se vienen dando en los últimos años ante los reiterados intentos de los condenados por acceder a salidas o libertades anticipadas.

En la zona noroeste del conurbano, casos como este siguen presentes en la memoria colectiva. Los vecinos consultados en los últimos días en paradas de colectivo y ferias de Derqui expresan alivio ante la noticia, aunque reclaman que se mantenga firme la posición judicial.

Desde el municipio y las organizaciones barriales se ha acompañado en distintas oportunidades a la familia de Matías Berardi. El reclamo por una justicia que refleje el dolor de la comunidad sigue vigente en Presidente Derqui y localidades cercanas del partido de Pilar.