El Gobierno busca eliminar las subas automáticas de la AUH y asignaciones familiares

El proyecto de Presupuesto 2027 propone que la AUH, la AUE y otras prestaciones dejen de ajustarse automáticamente por inflación, un cambio que impactaría directamente en miles de familias del partido de Pilar.

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que busca eliminar las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y otras asignaciones familiares.

De aprobarse el texto, los montos de estas prestaciones dejarían de estar atados a la inflación registrada, tal como ocurre actualmente. El cambio alcanzaría a una gran cantidad de beneficiarios en el partido de Pilar y en todo el conurbano bonaerense, donde miles de familias dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.

En Presidente Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y el resto de las localidades del distrito, la AUH representa para muchas familias un recurso clave para la compra de alimentos, útiles escolares y medicamentos. Vecinos consultados en las últimas semanas en ferias y paradas de colectivo expresaron preocupación ante la posibilidad de que los ajustes queden sujetos a decisiones discrecionales.

Hasta ahora, la ley establecía que estas asignaciones se actualizaran periódicamente según el índice de inflación publicado por el INDEC. Con la nueva propuesta, el Ejecutivo tendría mayor margen para definir los incrementos, lo que genera incertidumbre sobre el poder adquisitivo futuro de las prestaciones.

Desde distintas juntas vecinales de Pilar ya comenzaron a circular consultas sobre cómo podría afectar este cambio a los trámites de renovación y cobro de las asignaciones. En los centros de atención municipal se recomienda a los beneficiarios mantener actualizados sus datos en ANSES y consultar regularmente el sitio oficial del organismo para conocer cualquier novedad.

El debate por el Presupuesto 2027 recién comienza en el Congreso y podría sufrir modificaciones durante su tratamiento. En Derqui Noticias seguiremos de cerca cualquier avance que tenga impacto concreto en las familias del partido de Pilar.

Por el momento, se mantiene el calendario habitual de cobro de la AUH y las asignaciones familiares. Los vecinos que necesiten realizar consultas o trámites pueden acercarse a las oficinas de ANSES en la zona o utilizar los canales digitales oficiales.