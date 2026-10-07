El Municipio avanza en la transformación integral del Hospital Sanguinetti

El primer nosocomio de Pilar incorporó nuevos quirófanos y continúa la renovación de tecnología, equipamiento y distintas áreas del edificio. El intendente Federico Achával recorrió las obras.

El Hospital Sanguinetti, el primer nosocomio del partido de Pilar, está en plena transformación. El Municipio avanza con una serie de mejoras que incluyen la incorporación de nuevos quirófanos y la renovación de tecnología, equipamiento y diversas áreas del edificio.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Federico Achával supervisó los avances de las obras que buscan modernizar el centro de salud y mejorar la atención para los vecinos de Derqui, Pilar centro y las localidades cercanas.

Las intervenciones se centran en optimizar los espacios de atención médica, incorporando equipamiento de última generación y ampliando las capacidades quirúrgicas del hospital. Estas mejoras forman parte de un plan integral para fortalecer el sistema de salud municipal y responder mejor a las necesidades diarias de la comunidad.

Vecinos de Presidente Derqui y zonas aledañas, que habitualmente utilizan este hospital, podrán beneficiarse de una infraestructura más moderna y de servicios ampliados. Desde la atención ambulatoria hasta las intervenciones más complejas, el objetivo es elevar la calidad de la atención en un nosocomio que históricamente ha sido referencia en el noroeste del conurbano.

Las obras continúan en distintas áreas del predio, con el foco puesto en la renovación de sectores clave para el funcionamiento cotidiano. Aunque no se detallaron plazos específicos de finalización, desde el Municipio señalaron que los avances son constantes y que el hospital sigue operando con normalidad durante las mejoras.

Este tipo de intervenciones responden a reclamos históricos de vecinos que, en conversaciones cotidianas en paradas de colectivo o en las juntas vecinales, piden mayor inversión en salud pública cerca de casa. El Sanguinetti, ubicado en el corazón del partido, es uno de los pilares de la atención médica local junto con otros centros de salud barriales.

Con estas obras, el Municipio busca no solo modernizar ladrillos y máquinas, sino también mejorar la experiencia de quienes necesitan atención médica, reduciendo esperas y ofreciendo mejores condiciones tanto para pacientes como para el personal de salud.