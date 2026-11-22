Sigue grave el chico de 12 años herido con el arma de su padre policía en Derqui

El menor se hirió en la cabeza mientras manipulaba el arma reglamentaria de su padre, un subcomisario de la Policía Bonaerense con destino en Pilar. El hecho ocurrió el viernes en el barrio Monterrey de Presidente Derqui y la causa quedó en manos de la Justicia de Pilar.

Sigue grave el chico de 12 años que resultó herido de arma de fuego en la cabeza el viernes por la tarde en Presidente Derqui.

El hecho se registró cerca de las 17.30 en una vivienda de la calle Santa Cruz, en el barrio Monterrey. Según lo que trascendió, el padre del menor, un subcomisario de la Policía bonaerense que presta servicios en una dependencia de Pilar, escuchó una detonación dentro de la casa y al salir encontró a su hijo dentro de un vehículo Volkswagen con una herida en la cabeza.

De inmediato el policía lo subió al auto de un vecino y lo llevó al Hospital de Presidente Derqui. Desde allí fue derivado en ambulancia del SAME al Hospital Pediátrico Federico Falcón, en Del Viso, donde permanece internado en estado grave.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales se presentaron en el lugar y tomaron contacto con el subcomisario. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción en Turno de Pilar, que ya ordenó el secuestro del arma reglamentaria del padre para peritarla.

Por el momento no hay información oficial sobre el estado de salud del chico, aunque se sabe que continúa grave.

Con información de medios locales.