Escuelas secundarias en Presidente Derqui: listado

Listado verificado de las nueve escuelas secundarias públicas con dirección en Presidente Derqui, con teléfono, email y cómo inscribirse.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Listado completo y verificado de las escuelas secundarias públicas que la Municipalidad de Pilar reconoce con dirección en Presidente Derqui.

Presidente Derqui tiene nueve escuelas secundarias públicas, según el listado oficial de establecimientos del Municipio de Pilar. Acá están todas, con su dirección y su contacto.

Escuelas secundarias en Presidente Derqui

Escuela Dirección Contacto EES N°2 "Eva Perón" Hipólito Yrigoyen 775 Tel. 0230 4540909 / 4485884 · 083ees2@gmail.com EES Técnica N°2 "Santiago Derqui" Las Heras y O'Higgins — EES N°17 Frondizi s/n (Alte. Irizar) / Lennox s/n (Carabassa) Tel. 4490344 / 4499985 EES N°38 Luis Pasteur 700 Tel. 4540902 · eesn38derqui@gmail.com EES N°14 Paraguay 1610 Tel. 4487209 · escuelasecundaria14@outlook.com EES N°31 Paraguay y Corrientes ees31pilar@gmail.com EES N°7 "Malvinas Argentinas" Cuba 166 Tel. 0230 4484206 · secundaria7pilar@gmail.com EES N°23 "Rodolfo Walsh" Entre El Palenque y El Cardenal Tel. 0230 4540904 · es23derqui@gmail.com EES N°16 "María Claudia Falcone" Tucumán 1747 Tel. 0230 4540907 · ees16mcfalcone@hotmail.com

Horario de atención de las nueve escuelas: lunes a viernes de 8 a 17 h.

y las fichas oficiales de cada establecimiento (una por escuela, en pilar.gov.ar/escuelas/).

Orientaciones que ofrecen

El municipio no publica el detalle de la orientación de las nueve escuelas por igual, pero sí confirma las siguientes:

EES N°2 "Eva Perón": Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía y Administración, y Comunicación.

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía y Administración, y Comunicación. EES Técnica N°2 "Santiago Derqui": escuela técnica, con Construcciones, Automotores y Electromecánica.

escuela técnica, con Construcciones, Automotores y Electromecánica. EES N°31: Arte, Teatro, y Economía y Administración.

Arte, Teatro, y Economía y Administración. EES N°23 "Rodolfo Walsh": Economía y Administración.

Para el resto de las escuelas, la orientación específica no figura publicada en la ficha oficial consultada; conviene confirmarla directamente en el establecimiento.

Cómo inscribirse

Según indican las fichas oficiales, la inscripción no se hace online: hay que acercarse al establecimiento elegido con una fotocopia del DNI del menor, dentro del horario de atención (lunes a viernes de 8 a 17 h).

Preguntas frecuentes

¿Cuántas escuelas secundarias públicas hay en Presidente Derqui?

Nueve, según el listado oficial de establecimientos del Municipio de Pilar: las EES N°2, Técnica N°2, 7, 14, 16, 17, 23, 31 y 38.

¿Cómo inscribo a mi hijo o hija en una escuela secundaria de Derqui?

Presentándote en el establecimiento elegido con una fotocopia del DNI del menor, en el horario de atención (lunes a viernes de 8 a 17 h). Las fichas oficiales no describen un trámite online.

¿Cuál es la única escuela técnica del listado?

La EES Técnica N°2 "Santiago Derqui", en Las Heras y O'Higgins, con orientación en Construcciones, Automotores y Electromecánica.

¿Todas las escuelas tienen teléfono publicado?

No. La EES Técnica N°2 "Santiago Derqui" y la EES N°31 no tienen un teléfono publicado en su ficha oficial; para esta última hay un email de contacto (ees31pilar@gmail.com).

¿Hay escuelas secundarias municipales, además de las provinciales, en Derqui?

Sí, existe una Escuela Municipal Anexo Derqui (José de San Martín 339), pero es un establecimiento municipal distinto de las nueve escuelas secundarias de este listado, que son de gestión provincial.

¿La dirección exacta de la EES N°17 es una sola calle?

No: la ficha oficial indica dos referencias de ubicación, "Frondizi s/n (Alte. Irizar)" y "Lennox s/n (Carabassa)", correspondientes a las dos entradas o sedes del predio.

Cómo verificar

Para confirmar vacantes, turnos de inscripción o cualquier cambio de horario, comunicate directamente con la escuela elegida a través de los datos de la tabla, o consultá el listado oficial de escuelas del Municipio de Pilar.

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