Polideportivo de Presidente Derqui: Club Municipal Derqui

Dirección, instalaciones, cronograma completo de actividades deportivas y cómo anotarse en el Club Municipal Derqui, el polideportivo de Presidente Derqui.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Dirección, instalaciones, cronograma de actividades y cómo anotarse en el Club Municipal Derqui, el polideportivo de Presidente Derqui, según la web oficial del municipio.

El polideportivo de Presidente Derqui es el Club Municipal Derqui, un espacio municipal de deporte y cultura abierto a los vecinos de todas las edades.

Dónde queda y qué tiene

Dato Detalle Nombre Club Municipal Derqui Dirección Henry Martin y España, Derqui

El club cuenta con un estadio techado con gradas, vestuarios, salones de usos múltiples, pileta olímpica y pileta para niños, entre otros espacios.

Actividades deportivas por día

Este es el cronograma vigente de actividades deportivas del club, con la franja etaria y el horario de cada una:

Lunes

Yoga (+13 años): 9 h

Vóley femenino (14-20 años): 17 h

Fútbol (8-10 años): 18 h

Vóley masculino (15-20 años): 19 h

Fútbol (11-12 años): 19 h

Fútbol (13-15 años): 20 h

Martes

Vóley (7-9 años): 17.30 h

Hockey (6-12 años): 17.30 h

Taekwondo (6-9 años): 18 h

Hockey (13-25 años): 18.30 h

Taekwondo (+10 años): 19 h

Vóley (10-13 años): 19 h

Miércoles

Yoga (+13 años): 9 h

Vóley femenino (15-20 años): 17 h

Fútbol (8-9 años): 18 h

Vóley masculino (15-20 años): 19 h

Fútbol (10-12 años): 19 h

Fútbol (13-15 años): 20 h

Jueves

Gimnasia artística: 17 h

Hockey (6-12 años): 17.30 h

Taekwondo (6-9 años): 18 h

Hockey (13-25 años): 18.30 h

Taekwondo (+10 años): 19 h

Viernes

Patín (4-7 años): 17.30 h

Patín (8-11 años): 18.30 h

Patín (+12 años): 19.30 h

Sábado

Yoga (+13 años): 9 h

Boccia / goalball (+14 años): 9 h

Patín (4-7 años): 14 h

Patín (8-11 años): 15 h

Patín (+12 años): 16 h

Cómo anotarte

La inscripción se hace de forma online, desde la propia web del club. El formulario oficial pide: foto del DNI (frente y dorso), fecha de nacimiento, celular, sexo, localidad y barrio, y da la opción de sumar en la misma inscripción a otros integrantes del grupo familiar.

Podés empezar el trámite desde el botón "Asociate" en la página oficial del Club Derqui. El trámite está a cargo de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gobierno Digital del municipio.

Talleres y actividades culturales

Además del deporte, el club ofrece actividades culturales, que se gestionan por una plataforma aparte: Talleres, Mi Muni.

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda el polideportivo de Presidente Derqui?

Es el Club Municipal Derqui, en Henry Martin y España, en la localidad de Derqui.

¿Es gratis anotarse en el Club Derqui?

El formulario oficial de inscripción no pide ningún pago ni menciona una cuota; sólo solicita datos personales y el DNI.

¿Qué actividades tiene para chicos?

Hay fútbol, vóley, hockey, taekwondo y patín para distintas edades desde los 4 años, además de gimnasia artística los jueves.

¿Hay actividades para adultos mayores?

El club tiene un sector para adultos mayores con juegos como bocha; el cronograma deportivo relevado incluye boccia/goalball los sábados a las 9 h para mayores de 14 años.

¿Cómo me anoto a una actividad puntual, como taekwondo o patín?

Primero te asociás al club completando el formulario online con tu DNI; una vez asociado, te sumás a la actividad en el horario correspondiente según el cronograma.

¿El club tiene teléfono de contacto?

La web oficial no publica un teléfono propio del club; la inscripción y la consulta de actividades se hacen a través de su sitio web oficial.

Cómo verificar

Los horarios de las actividades pueden variar según la temporada. Antes de ir, confirmá el cronograma vigente en la página de actividades del Club Derqui.

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