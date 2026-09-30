Fiestas Patronales de Pilar con fuerte impronta local

Se celebrarán del 10 al 12 de octubre con 80 puestos escolares que reflejarán la identidad del partido y un desfile el lunes en la plaza principal. Una propuesta pensada desde y para los vecinos de Pilar y Derqui.

Las Fiestas Patronales de Pilar volverán a tener este año una marcada impronta barrial y educativa. Según los detalles que circulan en los últimos días, la celebración se extenderá del viernes 10 al domingo 12 de octubre y buscará destacar lo propio del partido por sobre las propuestas foráneas.

Uno de los puntos centrales será la participación de las escuelas. En el polideportivo municipal se dispondrán 80 puestos armados por alumnos y docentes que abordarán temáticas relacionadas con la identidad local, la historia del partido y las tradiciones de las distintas localidades como Derqui, Del Viso, Manuel Alberti o Fátima. La idea es que los vecinos puedan recorrerlos y conocer de primera mano el trabajo que se viene realizando en las aulas.

El lunes feriado, como es tradición, se realizará el desfile central en la plaza. Las escuelas, instituciones intermedias y agrupaciones gauchas saldrán desde distintos puntos para confluir en el centro de Pilar. Se espera que el recorrido vuelva a convocar a familias enteras que se acercan a ver pasar a sus chicos y a disfrutar de la jornada.

Estas fiestas se perfilan como una de las actividades más importantes de la agenda local para la primavera 2026. Desde las juntas vecinales y grupos de padres ya se comenta el entusiasmo por los puestos y por volver a vivir una celebración que pone en valor lo de casa.

La propuesta combina lo cultural con lo comunitario: stands, shows artísticos y la posibilidad de que los pilarenses sean protagonistas. Como ocurre cada año, se recomienda a los vecinos consultar los cortes de calle y el cronograma definitivo a través de los canales oficiales del Municipio para planificar la visita sin contratiempos.

En un partido que crece semana a semana, estas fiestas patronales aparecen como un momento de reencuentro. Vecinos de Derqui que se acercan a Pilar, familias de Villa Astolfi o Manzanares que llevan a sus chicos a los puestos y muchos que simplemente aprovechan para pasar la tarde en familia. Todo con la mirada puesta en lo cercano, en lo que nos representa.