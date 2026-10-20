Incorporan un mamógrafo al Hospital Sanguinetti de Pilar

El intendente Federico Achával presentó el nuevo equipo en el Día internacional de la concientización contra el cáncer de mama. El municipio busca fortalecer la atención en salud en todo el distrito.

En el marco del Día internacional de la concientización contra el cáncer de mama, el municipio de Pilar incorporó un mamógrafo al Hospital Sanguinetti. El equipamiento permitirá realizar estudios de diagnóstico en el mismo centro de salud, facilitando el acceso para las vecinas del partido.

El intendente Federico Achával encabezó la presentación del equipo y remarcó el compromiso del municipio con la salud local. Según sus palabras, seguirán trabajando para transformar la atención sanitaria en todo el distrito y acercar los servicios a los barrios.

Este tipo de aparatología resulta clave para la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de consulta en los centros de salud del partido. Contar con el mamógrafo en el Sanguinetti evita traslados y agiliza los tiempos de atención para las mujeres de Derqui, Pilar centro, Del Viso y las demás localidades.

Desde las juntas vecinales y grupos de vecinos ya venían reclamando mayor inversión en equipamiento para los hospitales públicos. La llegada del nuevo mamógrafo responde a esos pedidos y se suma a otras mejoras que se vienen realizando en el sistema de salud municipal.

El Hospital Sanguinetti atiende a miles de pacientes por mes en consultas generales, especialidades y emergencias. Con este avance, el municipio busca seguir ampliando la capacidad diagnóstica y preventiva en una patología que, cuando se detecta a tiempo, tiene altas chances de tratamiento exitoso.

Vecinas de la zona consultadas en las últimas semanas valoran que estos pasos concreten el acceso a estudios sin necesidad de derivaciones lejanas. El equipo ya está en funcionamiento y las usuarias pueden acceder a través del sistema de turnos habitual del hospital.

Desde el municipio indicaron que continuarán incorporando tecnología y personal para seguir mejorando la salud en Pilar. La presentación se dio justo en la jornada mundial dedicada a la concientización, lo que refuerza el mensaje de prevención y cuidado entre las familias del partido.