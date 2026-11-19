Intentaron robar en un estacionamiento de Pilar, huyeron por Panamericana y fueron detenidos

Dos hombres de 24 y 28 años intentaron sustraer pertenencias de una camioneta en el Hiper Chango Más y escaparon por la autopista. Guardia Urbana los interceptó en el km 40 tras seguimiento del COM.

Dos delincuentes fueron detenidos en las últimas horas tras intentar robar pertenencias de una camioneta estacionada en un hipermercado de Pilar. El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Guardia Urbana del distrito.

El hecho se registró en el estacionamiento del Hiper Chango Más, en el cruce de Colectora y Las Madreselvas. La víctima sorprendió a los dos sujetos dentro de su Toyota Hilux mientras intentaban llevarse diferentes elementos. Al verse descubiertos, los sospechosos dejaron los objetos y escaparon a bordo de un Mercedes Benz gris.

Desde el COM siguieron el recorrido del vehículo a través de las cámaras de seguridad mientras circulaba por la Panamericana en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Con esa información en tiempo real, los móviles de Guardia Urbana montaron un operativo y lograron interceptarlo sobre la traza principal a la altura del kilómetro 40.

Los dos ocupantes del auto, de 24 y 28 años, fueron detenidos. Además, se constató que circulaban sin la documentación correspondiente del Mercedes Benz utilizado en la fuga.

Quedaron a disposición de la Justicia en una causa por Tentativa de Hurto y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la UFI N.º 2 de Pilar.

Con información de medios locales.