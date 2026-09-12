Papa en Luján: esperan 3.000 colectivos y 32.000 autos, ¿conviene ir caminando desde Pilar?

León XIV visitará la Basílica de Luján el 11 de noviembre y desde Pilar anticipan un operativo de tránsito masivo. Analizamos las opciones para llegar sin quedar atrapado en el tráfico.

El próximo 11 de noviembre, el papa León XIV llegará a la Basílica de Luján en una visita que movilizará a miles de fieles de todo el país. Desde el partido de Pilar, donde muchos vecinos ya se organizan para asistir, las autoridades estiman un flujo de 3.000 colectivos y alrededor de 32.000 autos que intentarán llegar a la ciudad vecina.

Ante semejante cantidad de vehículos, la pregunta que circula en los grupos de vecinos y en las juntas vecinales es clara: ¿conviene ir caminando desde Pilar o es mejor buscar otra alternativa? La distancia entre Presidente Derqui o Pilar centro y Luján ronda los 35 a 45 kilómetros según el punto de partida, un trayecto que para peregrinos habituados puede tomarse en una jornada completa.

Desde la organización del operativo se recomienda evaluar bien las opciones. Ir en auto particular implicará restricciones de circulación, cortes de rutas y demoras importantes en los accesos a Luján. Los estacionamientos habilitados se llenarán rápidamente y es probable que haya que caminar varios kilómetros igual una vez que se deje el vehículo.

La alternativa de los colectivos también presenta complicaciones. Con 3.000 unidades previstas, las terminales y paradas sufrirán saturación. Los horarios se volverán impredecibles y muchos peregrinos podrían terminar bajando a varios kilómetros del santuario.

Caminar, en cambio, aparece como una opción para quienes buscan vivir la peregrinación de manera tradicional. Grupos de vecinos de Derqui, Del Viso y Manuel Alberti ya coordinan salidas en columna desde distintos puntos del partido. Salir la noche anterior o muy temprano el mismo día permite evitar el caos vehicular y llegar con tiempo al corazón de la Basílica.

Quienes opten por esta modalidad deberán prepararse con calzado adecuado, agua, protector solar y algo de abrigo para la noche. Organizaciones barriales y parroquias locales están armando puestos de hidratación y apoyo a lo largo del recorrido.

Desde el Municipio de Pilar se trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad para diagramar el operativo. Aunque aún no se dieron detalles finales, se espera que haya indicaciones claras en los próximos días sobre rutas habilitadas, cortes y puntos de encuentro para peregrinos a pie.

Para los que prefieran no caminar tanto, otra posibilidad que se baraja es combinar transporte público hasta un punto intermedio y completar el tramo final a pie. De todas formas, la recomendación general es salir con mucha anticipación y evitar las horas pico del mediodía.

La visita papal del 11 de noviembre se perfila como uno de los eventos más importantes del año para la región noroeste. En Derqui y Pilar, donde la devoción a la Virgen de Luján es parte de la identidad barrial, se vive con expectativa y también con la necesidad de organizarse para no quedar varados.

En los próximos días se irán conociendo más precisiones sobre el operativo de tránsito y las recomendaciones oficiales. Lo ideal es seguir las novedades a través de los canales del Municipio y de las parroquias locales para tomar la mejor decisión según cada caso.