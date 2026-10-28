Maxi Frutos participó de una cata a ciegas en el Club Presidente Derqui

El actor Maximiliano Frutos se sumó a la divertida propuesta de Cheffa Cuisine en su restaurante del Club Presidente Derqui. Una noche de gastronomía, vinos y juego que combinó degustación a ciegas con maridaje.

El fin de semana pasado, el restaurante de Cheffa Cuisine en el Club Presidente Derqui volvió a organizar una velada especial de gastronomía y vinos que reunió a vecinos y figuras conocidas de la zona.

Uno de los participantes fue el actor Maximiliano Frutos, conocido por su trabajo junto a Diego Ramos en la TV Pública y por el reciente estreno de la obra "Camas Cruzadas", donde comparte elenco con Mónica Farro y Carna Crivelli, entre otros. Frutos, que apareció en las fotos con su característica gorra, se sumó a la experiencia de la Cata a Ciegas.

La enóloga Alicia Mustone fue la encargada de conducir la noche, guiando a los asistentes en cada paso de la degustación. Los participantes evaluaron intensidad y coloración, pasaron por la fase olfativa y luego probaron el vino en copas individuales sin ver las botellas.

Para hacer la actividad más entretenida, cada mesa contaba con fichas de póker. Los comensales debían apostar por el origen del vino, su estilo, el tiempo de elaboración, el tanino y otras características. La mesa que acumulara más aciertos se llevaba como premio una botella de la ronda.

La propuesta se completó con un maridaje especialmente preparado por Cheffa Cuisine, que acompañó cada paso de la cata y le dio un plus de sabor a la velada.

Actividades como esta se vienen repitiendo en el restaurante del Club Presidente Derqui y se consolidan como una opción diferente para disfrutar en familia o con amigos en la zona de Derqui, combinando aprendizaje sobre vinos con un formato lúdico y distendido.

Vecinos que participaron destacaron la combinación entre la conducción experta de la enóloga y la propuesta gastronómica, que permite vivir una experiencia completa sin necesidad de ser un especialista.