Todo un teatro aplaudió de pie la actuación de Jairo en el Gran Pilar

El reconocido artista brindó un emotivo concierto a sala llena en el Teatro Municipal del partido. Con su voz impecable y un cierre inolvidable con el Ave María, el público lo ovacionó de pie durante más de dos horas.

Una noche de puro talento y emoción se vivió este sábado en el Teatro Municipal del Gran Pilar, donde el cantante Jairo llenó la sala por completo y dejó al público local conmovido.

Con más de dos horas de show, el artista repasó sus clásicos y sorprendió con una interpretación impecable del Ave María que sirvió de cierre. En ese momento, todo el teatro se puso de pie para ovacionarlo, en una muestra de cariño que se extendió varios minutos.

Vecinos de Presidente Derqui, Pilar centro, Del Viso y otras localidades del partido se acercaron para disfrutar de una velada que ya se comenta en los grupos de WhatsApp barriales. Muchos comentaron que la voz de Jairo sigue intacta y que el repertorio logró emocionar a varias generaciones presentes en la sala.

Desde las primeras canciones, el público acompañó con aplausos y cantos. El clima de respeto y admiración se mantuvo durante toda la función, algo que se nota cada vez que un grande de la música visita nuestra zona.

Este tipo de eventos refuerzan la agenda cultural del partido y dan a los vecinos la posibilidad de disfrutar de artistas de primer nivel sin tener que viajar al centro porteño. En los últimos meses, el Teatro del Gran Pilar viene sumando propuestas variadas que van desde música hasta teatro y danzas.

Quienes no pudieron asistir ya preguntan en las juntas vecinales y ferias de los sábados si habrá nuevas fechas. Por ahora, el recuerdo de esa ovación de pie y el Ave María retumbando en la sala queda como uno de los momentos destacados de la agenda cultural de este 2026 en Pilar.

Las actividades culturales siguen siendo uno de los puntos fuertes que los vecinos valoran del municipio, sobre todo cuando se trata de nombres que forman parte de la historia musical argentina.