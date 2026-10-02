Sábado y domingo con teatro, música y tradición en Pilar

Este fin de semana el partido ofrece una agenda variada con shows de humor, clásicos teatrales, música y las fiestas patronales de Lagomarsino. Actividades para disfrutar en familia y con amigos.

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre, Pilar se llena de propuestas culturales y tradicionales para disfrutar al aire libre y en salas. La agenda incluye humor, teatro, música y las fiestas patronales de Lagomarsino, ideales para pasar un buen momento en familia o con amigos.

Uno de los destacados del sábado es la presentación de Mike Chouhy en el Teatro Gran Pilar. El reconocido artista trae su estilo único de humor absurdo que ya conquistó a miles de espectadores. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o de forma online.

Otra opción para el sábado es el humor en el Teatro Alonso, donde se presentará una propuesta fresca y divertida pensada para hacer reír a todo el público. Al mismo tiempo, en el Teatro Piccolo se podrá disfrutar de un clásico del teatro que combina dramatismo y calidad actoral.

El domingo, la atención se traslada a Lagomarsino, donde se celebran las fiestas patronales. La jornada incluirá desfile de carrozas, shows musicales, puestos de comida y actividades para los más chicos, manteniendo viva la tradición de la localidad.

Además, durante el fin de semana habrá otras propuestas musicales y espectáculos en distintos puntos del partido. Desde Derqui hasta Del Viso, los vecinos podrán encontrar opciones cerca de casa sin necesidad de viajar al centro.

Estas actividades forman parte de la agenda habitual que organiza el Municipio de Pilar para fomentar la vida cultural y comunitaria. Se recomienda consultar horarios y ubicaciones exactas en los canales oficiales antes de asistir, ya que algunos eventos pueden tener cambios de último momento por cuestiones climáticas.

El fin de semana se presenta ideal para salir, compartir y apoyar a los artistas y emprendedores locales que participan en cada propuesta. Ya sea en una sala de teatro o en la plaza de Lagomarsino, habrá entretenimiento para todos los gustos.