SISTAC CAMPUS: el programa de Bayer que nació en Pilar y ya se expandió por Latinoamérica

Más de 70 estudiantes de la Universidad Austral presentaron soluciones innovadoras en salud, agricultura y seguridad alimentaria. El cierre de la segunda edición se realizó en el IAE Business School de Pilar.

El programa SISTAC CAMPUS, impulsado por Bayer Foundation a través de la Academia de Empresas Sociales SISTAC e implementado por Impact Hub, cerró su segunda edición en Argentina con propuestas creativas elaboradas por más de 70 estudiantes universitarios.

Nacido en Pilar, el programa este año se expandió a México y Colombia, conectando talento joven con startups de impacto en las áreas de salud, agricultura y seguridad alimentaria. Los participantes, en su mayoría estudiantes avanzados de Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial de la Universidad Austral, trabajaron en equipos para resolver desafíos reales de distintas emprendimientos.

Entre las soluciones desarrolladas se encuentran ideas para llevar mobiliario inclusivo a instituciones que atienden niños con discapacidad, herramientas para gestionar consultas entre profesionales de la salud, acompañamiento a mujeres en el posparto, aplicaciones que mejoran la adherencia a tratamientos médicos, métodos para regenerar suelos agrícolas y sistemas de inteligencia artificial que asisten a médicos con evidencia científica.

El evento de cierre se llevó a cabo en el IAE Business School, ubicado en Pilar, donde los universitarios expusieron sus proyectos frente a un jurado integrado por los emprendedores involucrados y directivos de Bayer. Allí se puso en valor tanto el trabajo realizado como los aprendizajes adquiridos durante el proceso.

“Ser parte del jurado en esta nueva edición de SISTAC CAMPUS fue una experiencia muy inspiradora, pudimos ver el compromiso que pusieron los estudiantes al desarrollo de soluciones de problemáticas reales. La innovación es sumamente importante para nosotros, está en el ADN de Bayer, y cuando distintos actores nos involucramos en un mismo espacio surgen experiencias y dinámicas donde todos ganamos”, señaló Daniel Bettinelli, director industrial de Bayer y líder de la planta productiva de la compañía en Pilar.

Desde Bayer Foundation destacaron que lo que empezó como una experiencia piloto en Argentina ya trasciende fronteras. “Ampliamos el alcance de SISTAC CAMPUS conectando talento joven, emprendedores y organizaciones para compartir conocimientos y desarrollar respuestas a desafíos comunes”, expresó Camila Reid, Líder de Compromiso Social Corporativo de Bayer Cono Sur.

Reid también mencionó que con este programa completan una oferta integral para emprendedores de impacto, que incluye iniciativas como Legado y el Women Entrepreneurs Awards. El foco sigue puesto en acompañar startups en distintas etapas de su crecimiento y en generar impacto positivo en salud, agricultura y seguridad alimentaria.

Por su parte, Federico Schnöller, cofundador de Impact Hub Buenos Aires y Montevideo, valoró el rol de la iniciativa como conector de actores diversos. “SISTAC CAMPUS es un gran ejemplo de esto: Bayer aporta su mirada y su foco en temas clave para el desarrollo sostenible; las startups de impacto acercan desafíos reales de negocio para acelerar su innovación; y los estudiantes universitarios suman su talento, sus ideas frescas y sus ganas de aportar”, indicó.

El programa busca generar un intercambio de valor bidireccional: los estudiantes aplican sus conocimientos en casos concretos y desarrollan habilidades profesionales, mientras que las startups reciben perspectivas nuevas que pueden potenciar su crecimiento. Con el cierre de esta segunda edición en Pilar, se consolida como una plataforma que activa un círculo virtuoso entre academia, empresas y emprendedores locales.