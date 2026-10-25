Nuevo encuentro de Integradores Comunitarios en Tribarrial

Vecinos y vecinas de Pilar se reunieron para compartir experiencias y fortalecer el trabajo en los barrios. Participó el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

El Municipio de Pilar realizó un nuevo encuentro del programa “Integradores Comunitarios” en el espacio Tribarrial. La jornada reunió a vecinos y vecinas de diferentes barrios y localidades del distrito que día a día impulsan iniciativas solidarias en sus comunidades.

Durante la actividad, se compartieron experiencias, se intercambiaron ideas y se buscó seguir fortaleciendo los vínculos entre los participantes. El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, acompañó la jornada y destacó la importancia de estos espacios de encuentro.

“Compartir experiencias y pensar nuevas ideas nos permite seguir mejorando cada barrio y localidad de Pilar”, expresó Laurent. Además, señaló que “creemos en el valor de encontrarnos, escucharnos y trabajar juntos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Por eso, estos espacios son importantes para seguir construyendo una comunidad más unida y solidaria”.

El programa “Integradores Comunitarios” tiene como objetivo reconocer y acompañar a aquellos vecinos y vecinas que, con su compromiso cotidiano, generan acciones positivas y ayudan a tejer redes de apoyo en cada rincón del partido. Estas reuniones permiten que los integradores puedan contar lo que están haciendo en sus barrios, recibir herramientas y coordinar esfuerzos con el Municipio.

Desde la gestión municipal se busca que estos encuentros se repitan de manera periódica para seguir acompañando el trabajo territorial que llevan adelante los vecinos en Presidente Derqui, Del Viso, Manuel Alberti, Fátima y el resto de las localidades del partido de Pilar.

Los integradores comunitarios actúan como un puente entre los vecinos y las distintas áreas municipales, ayudando a visibilizar necesidades y a canalizar soluciones de manera más directa y cercana.