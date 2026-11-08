Destacan el impacto de los clubes municipales en la comunidad de Pilar

Santiago Laurent y Soledad Peralta visitaron el Club Municipal Tribarrial, donde familias de San Alejo, Agustoni y La Lomita disfrutan de actividades deportivas y culturales durante todo el año.

El Municipio de Pilar sigue apostando fuerte a los clubes polideportivos como puntos de encuentro para los vecinos. En ese marco, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, visitaron el Club Municipal Tribarrial para compartir una jornada con las familias de la zona.

El club, ubicado en la zona de San Alejo, Agustoni y La Lomita, se convirtió en un espacio clave donde chicos, jóvenes y adultos se reúnen a practicar deporte, participar de actividades culturales y compartir momentos recreativos. Durante la visita, Laurent destacó que este es uno de los ocho clubes polideportivos municipales construidos para que la comunidad tenga lugares accesibles todo el año.

“Este es uno de los ocho clubes polideportivos municipales que construimos para que la comunidad se encuentre y pueda disfrutar actividades deportivas, culturales y recreativas todo el año”, señaló Laurent. Además, remarcó que desde el Municipio van a seguir fortaleciendo estos espacios “porque unen a la comunidad y generan igualdad de oportunidades”.

Por su parte, Soledad Peralta expresó que el Club Municipal Tribarrial “transformó la vida de la comunidad, porque es un espacio donde las familias y los jóvenes comparten a través de los valores del deporte y las actividades culturales”.

Estos clubes funcionan como verdaderos centros barriales en distintas localidades del partido. Ofrecen desde clases de fútbol, vóley y básquet hasta talleres culturales y propuestas recreativas gratuitas, permitiendo que muchos vecinos, especialmente los más chicos, tengan acceso a actividades que antes estaban lejos de su alcance.

La iniciativa forma parte de una política municipal que busca reforzar el tejido social a través del deporte y la cultura. En cada barrio, estos espacios se llenan de familias que encuentran allí un lugar seguro y cercano para pasar el tiempo libre, hacer amigos y practicar valores como el trabajo en equipo y el respeto.

Desde la gestión, aseguran que la idea es seguir ampliando y manteniendo estos clubes para que sigan siendo puntos de referencia en Presidente Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y el resto de las localidades del distrito de Pilar.