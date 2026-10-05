Otro camión embistió el puente de Panamericana que habían repuesto en Derqui

La pasarela peatonal sobre la ruta, reconstruida hace pocas semanas tras el choque de mayo, volvió a sufrir daños este lunes. Vecinos de Presidente Derqui y Pilar expresan preocupación por la seguridad vial en la zona.

Un nuevo incidente vial volvió a dejar fuera de servicio el puente peatonal que cruza la Panamericana a la altura de Presidente Derqui. Este lunes, un camión embistió la estructura que el municipio había reconstruido hace apenas cuatro meses.

La pasarela había sido destruida en mayo de este año cuando dos camiones la impactaron casi de manera consecutiva. Tras los trabajos de reparación que demandaron varios meses, la nueva estructura fue inaugurada a fines de septiembre. Sin embargo, la misma suerte no duró mucho: otro rodado pesado la golpeó nuevamente, generando daños visibles en la baranda y parte de la base.

Vecinos que circulan habitualmente por la zona manifestaron su preocupación. Muchos usan este paso para cruzar hacia los barrios del lado oeste de la ruta o para llegar a paradas de colectivo y comercios cercanos. “Es peligroso, parece que no aprenden”, comentaban esta mañana en la zona.

Desde el municipio de Pilar aún no informaron el detalle de los daños ni el plazo estimado para una nueva reparación. El tránsito en la Panamericana no se vio interrumpido, pero el paso peatonal quedó inhabilitado preventivamente para evitar riesgos.

Este tipo de incidentes reiterados ponen en evidencia la necesidad de mayor señalización y medidas de prevención para camiones de gran porte en ese tramo de la ruta, uno de los más transitados del partido. Los vecinos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.

El hecho se suma a otros reclamos de la comunidad de Derqui y Del Viso por la seguridad vial en accesos y cruces sobre la Panamericana. Fuentes locales indicaron que se buscará reforzar la protección de la estructura para evitar nuevos choques.