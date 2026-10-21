PAMI en Pilar y Presidente Derqui: turnos y direcciones
Direcciones y teléfonos oficiales de PAMI en Presidente Derqui, Pilar y Del Viso, cómo sacar turno y cómo afiliarte sin ir a la agencia.
Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía verificada con las agencias oficiales de PAMI para el partido de Pilar, incluida la de Presidente Derqui, y cómo sacar turno.
Si sos afiliado de PAMI y vivís en Presidente Derqui, tenés un Centro de Atención Personalizada (CAP) propio en San Martín 404. El resto del partido de Pilar se atiende en la Agencia Pilar, en Estanislao López 538. Los dos puntos dependen de la UGL XXXII - Luján, y en los dos casos conviene sacar turno online antes de ir.
Agencias de PAMI en el partido de Pilar
Esta información sale directamente del buscador oficial de agencias de PAMI (Buenos Aires, UGL XXXII - Luján):
|Punto de atención
|Localidad
|Dirección
|Teléfono
|CAP Derqui
|Presidente Derqui
|San Martín 404
|El buscador no publica un número completo: consultá por la línea 138
|Agencia Pilar
|Pilar
|Estanislao López 538
|(0230) 4423057
|CAP Del Viso
|Del Viso
|Lisandro de la Torre 7031
|(02320) 300360
|Boca de atención Los Cardales
|Los Cardales
|Belgrano 450
|No publica teléfono en el buscador
Una nota: la prensa local informó en 2023 que PAMI había abierto también un punto de atención dentro del Shopping Pilar Point, en el centro de Pilar. El buscador oficial de agencias, consultado hoy, sigue listando a la Agencia Pilar en Estanislao López 538; si vas a ir presencialmente, confirmá la dirección vigente al sacar tu turno online, porque el sistema de turnos siempre te va a mostrar la sede activa.
Cómo sacar turno en una agencia PAMI
Según pami.org.ar, el circuito es:
- Entrá a turnos.pami.org.ar.
- Elegí el trámite que necesitás resolver.
- Seleccioná la agencia (por ejemplo, CAP Derqui o Agencia Pilar) y el día y horario disponibles.
- Presentate el día del turno con tu DNI y la documentación que pida el trámite puntual.
El turno es gratuito y podés gestionarlo desde tu celular o computadora, sin necesidad de llamar por teléfono.
Afiliarse a PAMI sin ir a la agencia
El trámite de afiliación titular es "exclusivamente digital y automático", según PAMI: se puede hacer desde tu casa, sin ir a la agencia, en pami.org.ar/afiliateapami. Ahí elegís entre afiliación de titular, otras afiliaciones de titular, o afiliación de un familiar a cargo, y el sistema te indica qué documentación tenés que cargar según tu caso. El turno presencial en agencia queda reservado para los trámites que no se pueden resolver online.
PAMI Escucha: la línea de consultas
Para consultas, sugerencias o reclamos que no requieren ir a una agencia, PAMI tiene una línea gratuita las 24 horas, los 365 días del año: 138, conocida como "PAMI Escucha". No hace falta turno para llamar.
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda la agencia de PAMI más cercana a Presidente Derqui?
El CAP Derqui, en San Martín 404, dentro de la misma localidad. La Agencia Pilar, en Estanislao López 538, es la sede de referencia para el resto del partido.
¿Necesito turno para ir a una agencia de PAMI?
No es obligatorio para todos los trámites, pero PAMI recomienda sacarlo online en turnos.pami.org.ar para evitar esperas, y algunos trámites puntuales sólo se atienden con turno reservado.
¿Cómo me afilio a PAMI sin ir a la agencia?
La afiliación titular es online y automática, en pami.org.ar/afiliateapami. Sólo hace falta ir a la agencia si el trámite lo requiere específicamente.
¿Qué hago si tengo una urgencia y no consigo turno?
Podés llamar a la línea gratuita 138 (PAMI Escucha), disponible las 24 horas, para consultas y orientación.
¿La agencia de Pilar sigue en Estanislao López 538 o se mudó al Shopping Pilar Point?
El buscador oficial de agencias sigue listando la dirección de Estanislao López 538. Hubo una cobertura periodística de 2023 sobre un punto de atención en el Shopping Pilar Point; para no equivocarte, confirmá la sede exacta cuando saques tu turno online, porque ahí te va a figurar la agencia activa.
¿Qué otros puntos de PAMI hay cerca de Pilar?
Dentro de la misma UGL XXXII - Luján hay puntos en Del Viso, Los Cardales, Escobar, Campana y otras localidades. Podés verlos todos en el buscador oficial de agencias y UGL de PAMI.
Cómo verificar
Para confirmar la dirección vigente, el horario de atención o sacar tu turno, usá el buscador oficial de agencias de PAMI o entrá directo a turnos.pami.org.ar.
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