IOMA en Pilar: dónde atenderte y hacer trámites

Guía de IOMA para Pilar y Derqui: policonsultorios con cobertura 100%, línea 0810 para trámites y la delegación administrativa más cercana.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía verificada de IOMA para afiliados de Pilar y Presidente Derqui: dónde atenderte, cómo hacer trámites y qué línea llamar, con la salvedad de que IOMA no tiene delegación administrativa propia en Pilar.

Si sos afiliado de IOMA y vivís en Pilar o Presidente Derqui, la atención médica la resolvés en los policonsultorios con cobertura IOMA que funcionan en la ciudad. Para trámites administrativos —afiliación, reintegros, subsidios, reclamos— IOMA no tiene una delegación propia dentro del partido de Pilar: se gestionan por teléfono, chatbot o en la delegación más cercana. Te explicamos cada canal verificado.

Atención médica: los policonsultorios de IOMA en Pilar

El Policonsultorio Pilar, operado por el Centro Médico Deragopyan, atiende con cobertura 100% para afiliados desde octubre de 2021, en Panamericana Ramal Pilar Km 52,5, Colectora Oeste. Las fuentes oficiales de IOMA dan horarios levemente distintos según la nota: la de 2021 indica "de lunes a viernes en el horario de 7 a 21 h y sábados de 8 a 13 h", y una actualización posterior en el propio sitio de IOMA lo describe como "de lunes a viernes de 8 a 20 h y sábados de 8 a 13 h". Confirmá el horario vigente al pedir tu turno.

Dato Detalle Centro Policonsultorio Pilar (Centro Médico Deragopyan) Dirección Panamericana Ramal Pilar Km 52,5, Colectora Oeste Teléfono 0810-777-8876 Cobertura 100% para afiliados IOMA

En diciembre de 2025, el municipio de Pilar inauguró además nuevos policonsultorios de IOMA dentro del Shopping Pilar Point, en el centro de la ciudad, según Pilar A Diario. La cobertura no precisó dirección con altura ni teléfono propio, así que si querés ir, confirmá el punto exacto y cómo pedir turno llamando al 0810-999-4662 o desde el chatbot de IOMA.

Trámites administrativos: por qué no hay una dirección fija que dar

A diferencia de otros partidos del conurbano norte —Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tigre—, el registro oficial de oficinas de IOMA no incluye una delegación administrativa (afiliaciones, reintegros, subsidios) dada de alta dentro del partido de Pilar. Por eso, para esos trámites, IOMA ofrece estos canales verificados en su Centro de Atención Personalizado:

Teléfono: 0810-999-4662, de lunes a viernes de 8 a 17 h. Chatbot: consultas las 24 horas, los 365 días, desde ioma.gba.gob.ar. Autogestión online: trámites de afiliación, reintegros y consultas en autogestion.ioma.gba.gov.ar. Delegación más cercana: la más próxima con dirección oficial verificada es la de Los Cardales (partido de Exaltación de la Cruz), en Mitre 124, atendida de lunes a viernes de 8 a 14 h.

Si tuviste un problema técnico con la app IOMA Digital, el Token o su validación por parte de un prestador, hay una línea específica desde septiembre de 2025: 11 2242-5600 (Mesa de Asistencia Remota), que unificó tres números anteriores en uno solo.

Qué llevar si vas a la delegación más cercana

IOMA aclara que sus canales telefónicos y digitales "no otorgan turnos para atención médica": sirven para trámites administrativos. Si necesitás resolver algo presencial y la delegación de Los Cardales te queda más cómoda que ir hasta La Plata, llevá tu credencial de afiliado (digital o física) y tu DNI; el trámite puntual puede pedir documentación adicional, que conviene confirmar antes por el 0810 o el chatbot.

Preguntas frecuentes

¿IOMA tiene una oficina administrativa en Pilar?

No hay una delegación de IOMA (para afiliación, reintegros o subsidios) registrada oficialmente dentro del partido de Pilar. La más cercana con dirección verificada es la de Los Cardales, en Mitre 124.

¿Dónde me atiendo por salud con IOMA en Pilar?

En el Policonsultorio Pilar (Centro Médico Deragopyan), Panamericana Km 52,5, Colectora Oeste, con cobertura 100%, y en los policonsultorios que IOMA sumó en el Shopping Pilar Point a fines de 2025.

¿A qué teléfono llamo para un trámite de IOMA?

Al 0810-999-4662, de lunes a viernes de 8 a 17 h, o consultás por el chatbot de ioma.gba.gob.ar las 24 horas.

¿Puedo hacer trámites de IOMA online?

Sí, en autogestion.ioma.gba.gov.ar podés gestionar afiliación, reintegros y otras consultas sin ir a una delegación.

¿Qué hago si la app IOMA Digital o el Token no me funcionan?

Llamá a la Mesa de Asistencia Remota al 11 2242-5600, el número que IOMA unificó en septiembre de 2025 para estos problemas técnicos.

¿El 0810 me da turno para el médico?

No. IOMA aclara que sus líneas de atención personalizada no otorgan turnos médicos; esos se gestionan directamente con cada prestador o policonsultorio.

Cómo verificar

Para confirmar horarios del Policonsultorio Pilar, la dirección exacta de los nuevos puntos en Pilar Point o si ya existe una delegación administrativa en el partido, llamá al 0810-999-4662 o consultá el listado oficial de delegaciones de IOMA.

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