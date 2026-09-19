Guía actualizada para renovar el DNI y pasaporte en Pilar en 2026

Paso a paso para gestionar la renovación del DNI y pasaporte en las oficinas de Pilar y Derqui. Requisitos, turnos y consejos prácticos para evitar demoras.

Renovar el DNI o sacar el pasaporte ya no es una odisea si sabés dónde y cómo moverte en el partido de Pilar. Con la llegada de 2026, muchos vecinos de Presidente Derqui, Del Viso y Pilar centro se encontraron con que sus documentos vencían o simplemente necesitaban actualizarlos para viajar o cumplir con trámites bancarios y administrativos.

Desde las oficinas locales del Renaper y los puntos de atención municipal, el proceso se simplificó bastante en los últimos meses. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que casi todo se maneja con turno previo. Olvidate de ir sin cita porque te vas a volver a casa sin resolver nada.

Para el DNI, si es renovación por vencimiento, robo o extravío, el trámite se puede iniciar de manera online a través del sitio oficial. Una vez que tenés el formulario completado, reservás el turno en la oficina más cercana. En Pilar, la sede principal está en el centro y hay otra opción en la zona de Derqui que atiende a los vecinos del noroeste del partido.

Llevá siempre la documentación obligatoria: el DNI anterior (aunque esté vencido), una foto actualizada si el sistema lo pide y, en caso de menores, la presencia de ambos padres o autorización notarial. Para chicos de entre 8 y 18 años, ya es obligatorio que firmen el documento.

El pasaporte sigue siendo un trámite aparte, aunque se puede hacer en el mismo lugar que el DNI en muchas sedes. Si querés sacarlo por primera vez o renovarlo, el costo y los tiempos de entrega varían según si elegís la opción express o la estándar. En 2026, el pasaporte biométrico sigue siendo la única versión disponible y su validez es de diez años para mayores.

Un consejo de vecino a vecino: si vivís en Manuel Alberti, Fátima o Villa Astolfi, fijate los días que el móvil de Renaper pasa por tu localidad. En varias juntas vecinales se corrió la voz que durante los fines de semana de feria, el equipo de documentación atiende en distintos puntos del partido. Eso te evita viajar hasta el centro.

Para agilizar, prepará toda la papelería con anticipación. Si es para un menor, chequeá que la libreta de familia o el acta de nacimiento estén en regla. Muchas familias de Derqui se encontraron con que tenían que volver por falta de un papel.

El pago se hace en el mismo momento del trámite con tarjeta de débito o crédito en la mayoría de los casos. Evitá llevar efectivo grande porque no siempre hay cambio. Una vez pagado, te dan un comprobante con el seguimiento online para que sepas cuándo estará listo para retirar.

Retirar el documento también cambió. En Pilar ya no se avisa por carta: entrás al sitio con el código que te dieron y elegís si querés que te llegue por correo a tu domicilio o retirarlo personalmente. Para los que viven en barrios más alejados como Manzanares, la opción del correo suele ser la más práctica.

Si tenés urgencia por viaje, fijate las opciones de pasaporte express que entregan en 48 horas, pero el costo es mayor. Siempre consultá la disponibilidad de turnos con al menos tres semanas de anticipación, sobre todo en épocas de vacaciones escolares o cuando se acercan feriados largos.

Desde la redacción de Derqui Noticias seguimos de cerca estos servicios municipales porque sabemos que para muchos vecinos es un dolor de cabeza perder medio día de trabajo por un trámite. Por eso, la recomendación es organizar todo con tiempo y usar las herramientas digitales que pusieron a disposición.

Recordá que si perdiste el DNI o te lo robaron, primero tenés que hacer la denuncia en la comisaría más cercana o de forma online. Esa constancia es indispensable para iniciar la renovación. En el partido de Pilar, la mayoría de las seccionales ya están conectadas al sistema y te agilizan el tema.

Para familias numerosas o que tienen que tramitar varios documentos, lo mejor es sacar turnos consecutivos el mismo día. Algunas oficinas permiten eso si lo pedís con anticipación. Los vecinos de Presidente Derqui que ya pasaron por esto cuentan que llegar media hora antes del turno evita que te atrasen por cualquier motivo.

En resumen, renovar el DNI y el pasaporte en Pilar es más sencillo de lo que parece si seguís los pasos en orden y usás las vías oficiales. No dejes todo para último momento, especialmente si tenés planeado un viaje al exterior o necesitás el documento para algún trámite de jubilación o subsidio.

Mantener los documentos al día es parte de la vida cotidiana en el barrio. Así como arreglás el auto o pagás las boletas, tener el DNI y pasaporte vigentes te evita dolores de cabeza innecesarios cuando más los necesitás.