Robaron en un comercio de Pilar Centro, escaparon en un DiDi y los capturaron las cámaras

Dos delincuentes sustrajeron dinero, celulares y un posnet en la zona de 11 de Septiembre y Tucumán. Gracias al seguimiento del COM y la Guardia Urbana, fueron interceptados en Del Viso y se recuperó todo lo robado.

Dos personas fueron detenidas tras robar en un comercio de Pilar Centro y escapar en un auto que prestaba servicio de DiDi. El operativo se armó en tiempo real gracias al trabajo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Guardia Urbana, que siguieron el movimiento de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles 11 de Septiembre y Tucumán. Allí, los dos sujetos abordaron a un comerciante que estaba descargando mercadería de su vehículo y le quitaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, un posnet y otros elementos del local.

Apenas se recibió la alerta al 911, personal de la Guardia Urbana asistió a la víctima. Al mismo tiempo, los operadores del COM comenzaron a revisar las imágenes de las cámaras. Rápidamente identificaron a los involucrados cuando subían a un Chevrolet Corsa blanco y se alejaban por la calle San Martín en dirección a la Panamericana.

Desde el COM mantuvieron el seguimiento en vivo y coordinaron un operativo cerrojo con los móviles de la Guardia Urbana. El resultado fue la detención de los dos sospechosos en Ruta 8 e Ingeniero Mitre, en Del Viso. Allí se recuperaron todos los elementos sustraídos: el dinero, los tres celulares, el posnet y el resto de los objetos.

Se confirmó que el conductor del Corsa estaba trabajando en ese momento con la aplicación DiDi. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “hurto en comercio”.

Con información de medios locales.