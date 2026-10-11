Se cumplen 170 años de la inauguración de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar

El 12 de octubre de 1856 abrió sus puertas el templo que hoy es emblema del partido. La obra, iniciada en 1821, demandó casi un siglo para completarse y marcó la historia local.

Este 12 de octubre se cumplen exactamente 170 años de la inauguración de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, uno de los símbolos más queridos por los vecinos del partido.

La construcción del templo comenzó en 1821 y recién en 1856, 35 años después, abrió sus puertas a la comunidad. Terminarla por completo demandó casi un siglo más, un proceso que refleja la paciencia y el esfuerzo de varias generaciones de pilarenses.

Ubicada en pleno centro, la iglesia forma parte del patrimonio histórico y religioso del partido. Desde sus inicios, acompañó los momentos más importantes de la vida vecinal: bautismos, casamientos, fiestas patronales y misas dominicales que siguen reuniendo a familias enteras.

Para muchos vecinos de Derqui, Del Viso, Manuel Alberti y Pilar centro, el templo no es solo un edificio religioso, sino un punto de referencia cultural y de encuentro. En las juntas vecinales y grupos de WhatsApp locales todavía se comparten anécdotas sobre las celebraciones que se realizaron allí a lo largo de las décadas.

La historia de su construcción se cruza con el desarrollo mismo de la zona. Lo que empezó como una capilla en una localidad en crecimiento terminó convirtiéndose en el corazón espiritual de Pilar. Aunque la obra llevó mucho más tiempo del previsto, el resultado quedó como legado para toda la comunidad.

En un día como hoy, es habitual que los fieles se acerquen a visitar el lugar, prender una vela o simplemente pasar por la plaza para recordar su importancia. Las actividades por el aniversario suelen incluir misas especiales y momentos de reflexión sobre el rol de la iglesia en la identidad barrial.

Desde Derqui Noticias recordamos esta fecha con el respeto que merece un hito que sigue vivo en la memoria colectiva. La Iglesia Nuestra Señora del Pilar sigue abierta, recibiendo a quienes buscan un espacio de fe, historia y sentido de pertenencia en el partido.