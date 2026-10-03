Caravana a Luján: la Parroquia Nuestra Señora del Pilar organiza viaje para ver al Papa

La parroquia de Pilar centro prepara una caravana de colectivos para el martes 11 de noviembre. Los vecinos que quieran sumarse deben anotarse previamente para reservar lugar.

La Parroquia Nuestra Señora del Pilar está organizando una caravana para que los vecinos del partido puedan viajar a Luján y participar del encuentro con el Papa.

Según los detalles que se difundieron, se dispondrán colectivos que partirán con destino a Luján en las primeras horas de la mañana del martes 11 de noviembre. Para poder viajar es necesario anotarse previamente y reservar los lugares.

La iniciativa busca facilitar el traslado a aquellos que deseen vivir esta visita papal de cerca. La parroquia, ubicada en el centro de Pilar, es uno de los puntos de referencia religiosa más importantes del partido y habitualmente organiza este tipo de actividades para la comunidad.

Los interesados deben comunicarse con la parroquia para confirmar su participación y conocer los detalles de la inscripción. Se recomienda hacerlo cuanto antes, ya que los cupos son limitados.

Este tipo de caravanas son habituales en la zona noroeste del conurbano cuando hay eventos importantes en la Basílica de Luján, que es uno de los principales centros de peregrinación del país. Vecinos de Derqui, Del Viso y otras localidades del partido de Pilar suelen sumarse a estas propuestas organizadas por las parroquias locales.

La visita del Papa a Luján genera una gran expectativa entre los fieles de la región, que encuentran en estas caravanas una forma segura y organizada de participar. Desde la parroquia indicaron que estarán informando más detalles sobre el horario exacto de partida y el costo del viaje en los próximos días.