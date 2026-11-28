Solicitaron que Callejero Fino vaya a juicio por portación ilegal de arma de guerra

El pedido fue realizado esta semana ante la jueza de Garantías de Tigre. El músico oriundo de la zona continúa con arresto domiciliario en un country de Pilar.

El fiscal solicitó esta semana que el músico Callejero Fino, cuyo nombre real es Fernando Maximiliano Ocampo, sea elevado a juicio por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

El pedido fue realizado ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, quien aún no dictó resolución sobre el tema. Según se informó, la causa se originó tras su detención en un control vehicular en Tigre.

El artista se encuentra bajo la modalidad de arresto domiciliario desde principios de octubre en una vivienda ubicada en un country del partido de Pilar. De esta manera espera el inicio del debate oral y público.

Durante el control, Callejero Fino viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a su primo Steven Joel Rocca. El procedimiento fue realizado por la Patrulla Municipal de Tigre en la intersección de la calle Italia y la Ruta 27, en la localidad de Villa La Ñata.

Al comparecer, el músico negó ser el propietario de la pistola Glock calibre 40 que se encontró en el vehículo, la cual presentaba la numeración limada. El delito de portación ilegal de armas de guerra prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, lo que lo hace inexcarcelable.

Steven Joel Rocca, de 27 años y oriundo de Presidente Derqui, recuperó la libertad en septiembre y posteriormente fue sobreseído por falta de mérito en la causa.

Callejero Fino ya cuenta con un antecedente penal: fue condenado a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años. En aquella oportunidad cumplió cinco meses en un penal y el resto de la pena en su domicilio.

En las últimas semanas se viralizó un video en el que el cantante aparece junto a más de 100 personas, entre ellas la artista La Joaqui, en la vivienda donde cumple el arresto domiciliario. Esto generó críticas en las redes sociales.

Su defensor, Diego Storto, salió a responder las repercusiones y señaló que el músico está trabajando en su carrera y que no cometió ninguna irregularidad durante la filmación del material.

Con información de Pilar a Diario — Policiales.