Arte en todas partes: Pilar vive una nueva Noche de los Museos

Este sábado desde las 19 y hasta las 2 del domingo, ocho espacios culturales de Pilar abrirán sus puertas con muestras, música, teatro y actividades para toda la familia en la versión local de La Noche de los Museos.

Este sábado 14 de noviembre de 2026, Presidente Derqui y el resto del partido de Pilar se preparan para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta que llenará de arte y cultura varios puntos del distrito.

El evento comenzará a las 19 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada del domingo. En total serán ocho los espacios que participarán con propuestas variadas de literatura, música, arte plástico, teatro y más.

Uno de los puntos destacados será Red para Artistes, ubicado en Las Heras 306, Villa Morra. Parte de las actividades se trasladarán a la plaza 12 de Octubre, donde habrá una performance de Bianca Arotce, la presentación del grupo de candombe La Ricarda y el grupo de teatro comunitario Alma de Barro con una obra en el anfiteatro. En la sede se presentarán artistas como Florencia Quintero, Matilde Mocnik, Estefanía Zimmermann, Nadia del Mármol, Lara Álvarez, Nicolás Larroca y José Mena, además de estampados e intervenciones.

El Museo Histórico del Templo Nuestra Señora del Pilar, en Belgrano 772, vuelve a sumarse como en ediciones anteriores. Ofrecerá espectáculos callejeros, una muestra de arte de autores pilarenses y un espacio dedicado a “Pilar en el recuerdo”, con un homenaje a la inmigración italiana.

Los talleres de los artistas locales también formarán parte. En el de Alejandro Gato Maass (Tucumán 542) se expondrán pinturas de alumnos, artistas invitados y obras propias. Habrá música con el cantante de tango Gustavo Bachi, sonidos de yoga de Hernán Pinheiro y, más avanzada la noche, rock. El lugar contará además con un pequeño bufete a precios económicos.

Por su parte, en el taller de Santiago Asturiano (Dr. Ricardo Levene 230) expondrán Gisele Pittaluga, Ezequiel Fernández, Irma Rondón, Charly Recicla, Gabriela Otero y otros artistas.

La Terra Cita, en Víctor Vergani 661, será uno de los espacios con mayor variedad. Allí se podrán ver libros antiguos, primeras ediciones, libros objeto, ediciones raras, objetos de escritura, pintura y escultura. Los visitantes podrán leer, escuchar lecturas, disfrutar de música en vivo, probar la carta del lugar, tejer crochet o jugar juegos de mesa. De 19 a 21 habrá lecturas de autores locales cada media hora. De 21.30 a 22.30 actuará el dúo Sánchez Cabrera con música del siglo XIX y a la medianoche tocará el cantautor Valen Pinto.

A pocas cuadras, el Centro Cultural IntegrArte (Estanislao López 344) expondrá obras de Clara Dellagiovanna, Coni Claro y Nati Reynozo, con shows en vivo de Nico Larroca y Bey Cabrera en tela aérea.

Finalmente, en La Junior (Ituzaingó 880) se montará una exposición de Florencia Geist y Ruth Alarcón, junto a la muestra permanente de Clara Dellagiovanna, Matías Mietta y Kripto. A las 21 se presentará Candombeatles, un concierto homenaje a Rubén Rada a cargo de Gustavo Suárez y Willy Pérez (a la gorra). El lugar también contará con feria de emprendedores, barra y buffet.

La propuesta busca acercar la cultura a los vecinos de Pilar con actividades gratuitas o accesibles en distintos puntos del partido, desde Villa Morra hasta Derqui y Pilar centro.

Con información de medios locales.