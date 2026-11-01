Pilar celebró la Fiesta de la Frutilla a puro color y sabor en Fátima

Unos 20 productores locales mostraron sus variedades en la estación de tren de Fátima. El intendente Federico Achával acompañó la jornada junto a vecinos y emprendedores.

El pasado sábado 31 de octubre, la localidad de Fátima se convirtió en el centro de una celebración colorida y sabrosa: la Fiesta Pilarense de la Frutilla, organizada por el Municipio de Pilar.

Desde las 11 hasta las 17 horas, unos 20 productores locales presentaron las distintas variedades de frutillas que cultivan cada año en unas 150 hectáreas del distrito, donde se cosechan alrededor de 4 mil toneladas. Esto posiciona a Pilar como uno de los principales polos frutilleros de la zona norte del AMBA.

En sus puestos, los productores ofrecieron el fruto a precios especiales: $3.000 el kilo, $5.000 los dos kilos y $7.000 los tres kilos. Los stands estaban numerados para que el público pudiera elegir su favorito escaneando un código QR y participar por un premio.

El predio, musicalizado y extendido sobre la estación de tren de Fátima, contó también con la participación de 16 instituciones locales que ofrecieron comidas típicas y opciones dulces. A la propuesta se sumaron alrededor de 30 artesanos y emprendedores que llevaron ropa, calzado, artículos de decoración y artesanías en madera y cerámica, todos protegidos del sol del mediodía bajo carpas blancas.

Además, se exhibieron elementos ferroviarios sobre las vías del tren y se montó un puente para que el público pudiera desplazarse cómodamente entre las distintas zonas.

El intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta acompañaron la fiesta. “Es realmente sorprendente ver el potencial que hay en nuestro distrito, y nos parecía muy importante generar este espacio para visibilizar el esfuerzo de tantas personas y compartirle a la comunidad la calidad de los productos pilarenses”, señaló Achával.

“Es una alegría ver que lo que hacen los productores locales con tanta dedicación llega a las mesas de las familias de Pilar y toda la Argentina”, remarcó.

La jornada permitió a los vecinos de Derqui, Pilar, Del Viso y otras localidades del partido disfrutar de un paseo familiar, conocer de cerca el trabajo de los productores y llevar a casa frutillas frescas a buen precio.