Tres detenidos por intento de homicidio contra un menor en Garín

Personal policial realizó operativos en Garín que terminaron con la detención de tres sujetos acusados de participar en el ataque a un adolescente. Se incautó un arma de fuego y la motocicleta utilizada en el hecho.

En las últimas horas, personal de la Policía Bonaerense detuvo a tres personas en Garín por su presunta participación en un intento de homicidio contra un menor de edad.

Según los primeros datos, dos de los detenidos serían los autores materiales del ataque, mientras que el tercero está acusado de encubrimiento. Los operativos se llevaron a cabo en la localidad de Garín, dentro del partido de Pilar.

Durante los allanamientos se logró el secuestro de un arma de fuego y la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho. Estas evidencias serán peritadas para fortalecer la causa.

El caso está en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias exactas del ataque al adolescente. Por el momento no trascendieron detalles sobre el móvil ni la identidad de las personas involucradas, ya que se trata de un caso que involucra a un menor de edad como víctima.

Desde Derqui y Pilar, estos hechos generan preocupación en los vecinos, que reclaman mayor presencia policial en los barrios de la zona noroeste del conurbano. Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar si hay más personas implicadas.

La información surge de fuentes oficiales y será actualizada a medida que avance la causa judicial.