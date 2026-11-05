Textos y música en IntegrArte: Patricia Andrade y Manuel Illescas este viernes

El Centro Cultural IntegrArte en Pilar centro presenta este viernes el espectáculo "Con la voz en vuelo". Una noche de palabra y música con entrada a $12.000 y opción 2x1 para alumnos.

Este viernes 6 de noviembre, desde las 21, el Centro Cultural IntegrArte recibirá a Patricia Andrade y Manuel Illescas con el espectáculo de textos y música "Con la voz en vuelo".

La propuesta, pensada para quienes disfrutan de la palabra como motor del arte, se desarrollará en Estanislao López 344, en pleno Pilar centro. Será una noche que combina lecturas y música en vivo, ideal para compartir en familia o con amigos.

La entrada general tiene un valor de $12.000, con beneficio 2x1 para alumnos de la escuela del centro cultural. Quienes quieran asistir pueden reservar su lugar llamando al .

Además de la función, IntegrArte sigue adelante con la campaña "El hambre no espera". Los asistentes podrán colaborar llevando un alimento no perecedero que se destinará a diferentes comedores de la zona.

La actividad se enmarca en la agenda habitual del espacio, que suele combinar propuestas artísticas con acciones solidarias dirigidas a la comunidad de Pilar. Vecinos de Derqui, Del Viso y Pilar centro ya se acercaron en ediciones anteriores a disfrutar de noches similares.

Desde la organización recomiendan llegar con tiempo y aprovechar la ocasión para conocer las instalaciones del centro cultural, que funciona como punto de encuentro para artistas y público local.