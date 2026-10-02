Comisaría de Presidente Derqui: teléfono y cómo denunciar

Dirección y teléfono verificados de la comisaría de Presidente Derqui (Pilar 2ª) y de la Pilar 5ª, más cómo hacer una denuncia presencial u online.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía con la dirección y el teléfono verificados de la comisaría de Presidente Derqui y los pasos para hacer una denuncia, presencial u online.

Si necesitás hacer una denuncia o una exposición policial en Presidente Derqui, la dependencia que te corresponde es la Comisaría Pilar 2ª, con asiento en el propio Derqui. Si estás en la zona del cruce con la Ruta 8 (Monterrey y alrededores), también podés recurrir a la Comisaría Pilar 5ª. Para emergencias en curso, en cualquier punto del partido, llamá al 911.

Comisaría de Presidente Derqui (Pilar 2ª)

Dato Detalle Dependencia Comisaría Pilar 2ª Localidad Derqui Dirección Av. de Mayo y Dorrego N° 507 Teléfono (02322) 485101 / 485514 consultado el 23/09/2026.

Comisaría Pilar 5ª (cruce a Derqui)

Para quienes viven sobre la Ruta 8 o en Monterrey, la seccional más cercana suele ser esta:

Dato Detalle Dependencia Comisaría Pilar 5ª Dirección Ruta 8 y Cruce a Derqui Teléfono (02320) 4481966 / 4481999 consultado el 23/09/2026.

Como en cualquier comisaría, si vas a hacer un trámite puntual (no una emergencia) es buena idea llamar antes para confirmar que el personal correspondiente esté disponible en ese momento.

Cómo hacer una denuncia por un delito

Si fuiste víctima de un robo, un hurto o cualquier otro delito, tenés dos caminos:

Presencial, en la comisaría: te presentás con tu DNI y contás lo sucedido; un agente labra el acta. Si el hecho fue un robo, ya tenemos una guía paso a paso con el detalle completo de qué llevar y cómo es el trámite: cómo realizar la exposición policial por un robo en Pilar. Online, desde tu celular o computadora: la Provincia de Buenos Aires tiene una plataforma de denuncias por internet.

Denuncia online: DenunciasWeb de la Provincia

El Ministerio de Seguridad bonaerense tiene un sistema de denuncias por internet, disponible en seguridad.gba.gob.ar, pensado para hacer la denuncia sin necesidad de ir hasta la comisaría. Según información oficial de la Provincia, por esta vía se pueden denunciar robos, daños, corrupción policial, narcomenudeo, violencia familiar o de género, delitos contra la integridad sexual, juego clandestino, picadas y desarmaderos.

Algunas de estas categorías (corrupción policial, narcomenudeo, juego clandestino, picadas y desarmaderos) se pueden denunciar de forma anónima. Para un robo, en cambio, hay que completar el formulario con tus datos y, si el sistema lo indica, presentarte después ante la fiscalía para confirmar la denuncia y que el trámite avance. plataforma oficial de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Otros números de seguridad en Pilar

Situación Número Emergencia policial 911 Violencia de género 144 Guardia Urbana 109 Defensa Civil 103

Si el problema es con un vecino, no un delito

Para cuestiones entre vecinos que no son delitos —un choque en la vía pública sin heridos, un abandono de hogar, ruidos molestos, problemas con mascotas o árboles— el municipio tiene un trámite distinto, gratuito, llamado exposición civil o mediación comunitaria: se hace de lunes a viernes de 8 a 15 h en Moreno 681, Pilar Centro, llevando el DNI. Se puede consultar antes al 0800 345 6864 o a mediacioncomunitaria@pilar.gov.ar.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el teléfono de la comisaría de Derqui?

La Comisaría Pilar 2ª, con asiento en Derqui, tiene los teléfonos (02322) 485101 y 485514, según el dataset oficial de comisarías de la Provincia.

¿Las comisarías atienden las 24 horas?

Sí: a diferencia de otras oficinas públicas, las comisarías reciben al público —incluidas denuncias y exposiciones— todos los días, las 24 horas.

¿Puedo hacer la denuncia sin ir a la comisaría?

Sí, para varios tipos de hechos (robo, daños, violencia de género, narcomenudeo, entre otros) podés iniciar la denuncia online en seguridad.gba.gob.ar. Para un robo, igualmente puede pedirse que te presentes después ante la fiscalía.

¿Qué diferencia hay entre una denuncia y una exposición policial?

La exposición es una constancia de lo ocurrido (por ejemplo, para un seguro o un reclamo posterior) y suele ser más simple. La denuncia formal impulsa una investigación judicial. En la práctica, para un robo, en la comisaría te orientan sobre cuál corresponde a tu caso.

Vivo en Monterrey, ¿a qué comisaría voy?

La Comisaría Pilar 5ª, sobre Ruta 8 en el cruce a Derqui, es la más cercana para esa zona. De todas formas, cualquier comisaría del partido puede tomar tu exposición o derivarte a la correspondiente.

¿La denuncia online tiene costo?

No, es un servicio gratuito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo verificar

Para confirmar horarios de atención al público o el estado de un trámite, comunicate directamente con la Comisaría Pilar 2ª al (02322) 485101/485514, o con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar.

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