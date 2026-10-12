Cementerio municipal de Presidente Derqui: dirección

Dirección verificada del cementerio municipal de Presidente Derqui, los otros cementerios del partido de Pilar y cómo contactar al municipio por trámites.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Dirección verificada del cementerio municipal de Presidente Derqui y cómo contactar al municipio para trámites relacionados.

Presidente Derqui tiene su propio cementerio municipal: no hace falta ir hasta Pilar Centro para una inhumación, una visita o una consulta sobre un nicho en esta localidad.

Cementerio municipal de Presidente Derqui

Dato Detalle Nombre Cementerio Presidente Derqui Dirección Calle H. G. Martin s/n, Presidente Derqui (CP 1635) Dependencia Municipio de Pilar

Los otros cementerios municipales del partido

Si el trámite o la sepultura que buscás no está en Derqui, el partido de Pilar tiene otros tres cementerios municipales:

Cementerio Dirección Cementerio Presidente Derqui H. G. Martin s/n, Presidente Derqui Cementerio Municipal Lorenzo López 1202, Pilar Cementerio Nuevo Ruta Provincial 25, Pilar Cementerio Ruta 25 Ruta Provincial N° 25 s/n, Pilar

Cómo consultar por un trámite (inhumación, nicho, traslado)

El municipio no publica online un instructivo específico para inhumaciones, arrendamiento o renovación de nichos y bóvedas en sus cementerios. Para iniciar cualquiera de estos trámites, o para consultar disponibilidad y valores vigentes, el canal es el mismo que para el resto de los trámites municipales:

Canal Dato Teléfono / WhatsApp 0800 345 6864 · +11 5238 6864 Email mimuni@pilar.gov.ar App Mi Muni Los valores de los derechos de cementerio (inhumación, arrendamiento de nichos, etc.) se fijan todos los años en la Ordenanza Impositiva municipal vigente; el municipio no publica una tabla de precios aparte, por lo que conviene confirmarlos directamente antes de hacer el trámite.

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda el cementerio de Presidente Derqui?

En la calle H. G. Martin s/n, dentro de la localidad de Presidente Derqui (CP 1635), según el listado oficial de dependencias del Municipio de Pilar.

¿Tiene un teléfono propio el cementerio de Derqui?

El municipio no publica un teléfono específico para este cementerio. Para consultas, el canal es el general del municipio: 0800 345 6864 o mimuni@pilar.gov.ar.

¿Cuánto cuesta una inhumación o un nicho?

El municipio no publica una tabla de precios online; los valores surgen de la Ordenanza Impositiva vigente y conviene confirmarlos por los canales oficiales antes de hacer el trámite.

Si mi familiar no está en Derqui, ¿en qué otro cementerio de Pilar puede estar?

El partido tiene otros tres cementerios municipales: el Cementerio Municipal y el Cementerio Nuevo, ambos en Pilar, y el Cementerio Ruta 25, también en Pilar.

¿Se puede hacer algún trámite de cementerio por la app Mi Muni?

El municipio centraliza sus canales de contacto (teléfono, WhatsApp, email y la app Mi Muni) para todos sus trámites; no encontramos una confirmación oficial de que las gestiones de cementerio en particular estén disponibles dentro de la app.

Cómo verificar

Para confirmar horarios de visita, disponibilidad de nichos o el costo actualizado de un trámite, comunicate con el Municipio de Pilar al 0800 345 6864 o a mimuni@pilar.gov.ar.

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