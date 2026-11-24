La Policía de la Provincia de Buenos Aires dispuso relevos en la Comisaría 8ª de Agustoni, la 2ª de Presidente Derqui, el Destacamento de Villa Astolfi y la 6ª de Villa Rosa. Se trata de movimientos internos que incluyen enroques entre dependencias.

En las últimas horas se concretó un nuevo cambio de jefe en la Comisaría Pilar 8ª, ubicada en el barrio Agustoni de Pilar. El oficial principal Gastón Martínez asumió el mando de esa dependencia, luego de desempeñarse como titular del Destacamento Fátima.

En un movimiento recíproco, el oficial principal Pablo Florentín, quien estaba al frente de la 8ª, pasó a comandar el Destacamento Fátima. Se trata de un enroque dispuesto por la superioridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Estos movimientos se suman a los que se produjeron desde fines de la semana pasada en otras dos dependencias del partido. En la Comisaría Pilar 2ª de Presidente Derqui asumió como nuevo jefe el subcomisario Miguel Grosso, quien venía de cumplir funciones como jefe de turno del Comando de Patrullas de San Martín. Grosso reemplaza al comisario Gabriel Colella.

Colella, a su vez, fue designado al frente de la Comisaría Pilar 6ª de Villa Rosa, en reemplazo del comisario Federico García. García fue trasladado a San Martín, donde asumirá como jefe de turno del Comando de Patrullas de ese municipio.

Por último, en el Destacamento de Villa Astolfi tomó el mando el oficial principal Matías Albornoz. Albornoz proviene de la Comisaría Pilar 1ª de José C. Paz, la misma dependencia a la que fue asignado su antecesor, Federico Milesi, quien ahora se desempeña como jefe de turno allí.

Los cambios responden a una serie de reestructuraciones ordenadas por las autoridades provinciales de la fuerza. Según trascendió, se esperan más designaciones y movimientos en las próximas jornadas en distintas comisarías del distrito.

Con información de medios locales.