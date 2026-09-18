Congelan el precio de la VTV hasta mediados de octubre en Pilar

El Gobierno bonaerense suspendió el aumento del 17% en la Verificación Técnica Vehicular. La tarifa básica se mantiene en $97.000 hasta la segunda quincena del mes que viene.

Vecinos de Presidente Derqui, Del Viso y el resto del partido de Pilar que tenían que hacer la VTV este mes podrán respirar un poco más tranquilos. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió congelar el precio de la tarifa básica hasta mediados de octubre.

La medida se tomó luego de un acuerdo con las empresas concesionarias del servicio. De esta forma, el valor se mantiene en 97.000 pesos, tal como venía rigiendo, y se posterga la suba del 17% que estaba anunciada para estas semanas.

Para muchos automovilistas del partido, que ya venían ajustando el presupuesto por los gastos de mantenimiento y combustible, esta decisión llega como un alivio concreto. La VTV es uno de esos trámites obligatorios que no se pueden saltear, sobre todo si el auto tiene más de dos años o si se necesita hacer el trámite de la licencia de conducir.

Desde las plantas de verificación que operan en la zona noroeste del conurbano, como las que atienden a vecinos de Pilar y Derqui, indicaron que el calendario de turnos sigue abierto con normalidad. Quienes ya tengan reserva para los próximos días no verán cambios en el precio que abonaron al momento de sacar el turno.

El congelamiento rige hasta la segunda quincena de octubre. A partir de ahí, según lo acordado, se aplicaría el ajuste que había sido previsto. Por eso, desde las juntas vecinales y grupos de WhatsApp de automovilistas recomiendan aprovechar este período para programar la verificación si el vehículo ya está cerca de la fecha de vencimiento.

Recordá que para circular por las calles de Derqui o por la ruta 8 hacia Del Viso es fundamental tener la oblea al día. Los controles municipales y policiales siguen activos, y circular con la VTV vencida puede derivar en multa y retención del vehículo.

Si todavía no sacaste turno, podés hacerlo a través de la web oficial del servicio o llamando al 147 para consultas generales. En las próximas semanas se espera que las plantas de Pilar publiquen más horarios disponibles para evitar que se acumulen pedidos sobre la fecha límite.

Esta pausa en el aumento se suma a otras medidas de alivio que se vienen tomando a nivel provincial para contener el impacto en el bolsillo de los bonaerenses, especialmente en distritos como Pilar donde el parque automotor crece año tras año.