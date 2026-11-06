Falleció conductor que chocó en Panamericana: vivía en Manuel Alberti

La víctima, de 56 años y vecino de Manuel Alberti, impactó su Peugeot 504 contra una camioneta en la Panamericana. Fue operado de urgencia pero murió por una hemorragia interna.

Un conductor de 56 años que vivía en Manuel Alberti falleció en las últimas horas luego de un accidente ocurrido en la Panamericana.

La víctima, de apellido Vallejos, manejaba un Peugeot 504 de color negro que colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok pasada el mediodía del miércoles. El otro conductor, un hombre de 51 años domiciliado en Escobar, resultó herido.

Según los primeros datos, Vallejos fue trasladado consciente al Hospital Central de Pilar. Allí los médicos detectaron que presentaba una hemorragia interna que provocó su descompensación. A pesar de ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, horas más tarde se produjo su deceso.

Personal de la Policía Vial Pilar trabaja en el lugar para determinar las causas y la mecánica del siniestro. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar.

El hecho se suma a los reiterados reclamos de vecinos de la zona por mayor seguridad y controles en uno de los tramos más transitados del partido.