Policía de Malvinas Argentinas baleó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo mientras hacía delivery

El hecho ocurrió en Pablo Nogués cuando dos ladrones armados quisieron robarle la moto al sargento que se encontraba de franco. Uno de los asaltantes, de 16 años, falleció en el hospital.

Un violento intento de robo en Pablo Nogués terminó con un delincuente muerto y otro gravemente herido. El protagonista de los disparos fue un sargento del Comando de Patrulla de Malvinas Argentinas que, en su día franco, trabajaba como delivery.

El hecho se registró el domingo cerca de las 19.45 en la calle Río de la Plata al 3500, entre Mariote y Olivos. Según el relato del policía, dos sujetos lo abordaron a punta de pistola y le exigieron la entrega de su moto marca Bajaj Rouser 125. En respuesta, el efectivo sacó su arma reglamentaria y disparó más de diez veces.

Ambos ladrones resultaron heridos pero alcanzaron a escapar. Minutos después, personal policial que acudió al lugar tras el llamado al 911 los detuvo a pocos metros, con heridas de consideración. Los trasladaron de urgencia al hospital de Trauma de Malvinas Argentinas en código rojo.

Los médicos constataron que uno de los heridos, de 28 años, tenía siete impactos de bala en abdomen, glúteos y brazos. El segundo, un adolescente de 16 años, presentaba cinco heridas en la mano derecha, zona intercostal derecha y glúteos. Este último falleció durante la tarde del lunes.

El policía involucrado salió ileso del enfrentamiento. En poder de los delincuentes se secuestró un revólver calibre 38. La causa quedó caratulada como "Robo agravado en grado de tentativa" y es investigada por el fiscal Martín Mallo, titular de la UFI N° 18 de San Martín.

Peritos de Gendarmería Nacional realizaron los relevamientos correspondientes y se instruyó sumario a cargo de la misma fuerza. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento del asalto y los disparos.