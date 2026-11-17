La Red de Costureras Solidarias se suma a la Semana del Emprendedor Pilarense con talleres y feria

Talleres gratuitos de costura, feria de emprendedores y charla motivacional se realizarán el viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Vagón de Pilar Centro. Actividades abiertas a la comunidad con inscripción previa.

La Red de Costureras Solidarias de Pilar se prepara para recibir la Navidad con una agenda cargada de creatividad y comunidad. En el marco de la Semana del Emprendedor Pilarense 2026, organizará talleres gratuitos, una feria especial y una charla motivacional los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre en su sede del Vagón, ubicado en Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro.

El viernes 20 a las 14 horas se dictará el Taller de Adornos Navideños de Tela. La propuesta busca enseñar técnicas sencillas para reutilizar retazos y telas, creando decoraciones para el hogar o regalos personalizados. Estará a cargo de las voluntarias Claudia, Marisa y María, no requiere experiencia previa y tiene cupos limitados.

Los participantes deberán llevar mate, agua caliente, tijeras y sus materiales de costura. La actividad es gratuita con inscripción previa. Quienes quieran colaborar con los proyectos de la organización pueden hacer un aporte voluntario al alias redcostureraspilar.

El sábado 21, de 14 a 17 horas, se llevará adelante la Feria de Emprendedores: Anticipando la Navidad. Habrá productos textiles, artesanías, diseño, objetos decorativos, juguetes, libros y una Feria de Moda Circular a beneficio de los proyectos de la Red. La iniciativa cuenta con el apoyo de Pilar Emprende y Pilar de Feria.

En simultáneo, a las 14 horas se realizará el Taller El ABC de la Costura, destinado a quienes se inician en el oficio. La voluntaria Mirta Arenales enseñará el uso básico de la máquina de coser y su mantenimiento. A las 15:30 horas se dictará una charla motivacional a cargo de Silvia de Compostela de Intimates, sin necesidad de inscripción previa.

Además, el martes 17 de noviembre la Red participará del Mercado de la Economía Popular con un puesto en el Paseo Antonio Toro de Presidente Derqui.

Estas actividades forman parte del compromiso de la organización con la economía circular, la formación en oficios y el apoyo a emprendedores textiles a través de su Banco Textil Solidario. Las voluntarias sostienen estos espacios de aprendizaje y encuentro que buscan generar oportunidades y fortalecer los lazos comunitarios.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y busca destacar el valor de las compras locales y los productos hechos a mano, especialmente en esta época del año. Las actividades al aire libre se suspenderán en caso de mal tiempo. Los talleres requieren inscripción previa por cupos limitados.

Para más información e inscripciones se puede consultar el linktr.ee/costureraspilar o contactar a través de Instagram y Facebook @costureraspilar.