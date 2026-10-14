Estacionamiento medido en Pilar: horario, app y tarifa

Dónde rige el estacionamiento medido en Pilar, el horario de cobro, la tarifa vigente y cómo pagarlo con la app Mi Muni, según la página oficial del municipio.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía nueva: dónde rige el estacionamiento medido en Pilar, cuánto cuesta y cómo pagarlo desde la app Mi Muni.

El Estacionamiento Inteligente de Pilar rige en el microcentro de Pilar, no en Presidente Derqui ni en otras localidades del partido: la página oficial del municipio ubica el sistema únicamente en la zona céntrica de Pilar. Funciona de lunes a viernes de 8 a 18 hs, con las primeras 2 horas consecutivas gratis y un costo fijo después de ese lapso. Se paga desde la app Mi Muni o en comercios adheridos.

Dónde rige y en qué horario

El sistema cubre el microcentro de Pilar. El municipio no publica en su página de trámites el detalle calle por calle del perímetro actual, así que la referencia más confiable es el mapa dentro de la propia app Mi Muni, que marca en tiempo real qué cuadras están tarifadas.

Horario de cobro: lunes a viernes de 8 a 18 hs

lunes a viernes de 8 a 18 hs Zona: microcentro de Pilar (no incluye Presidente Derqui ni otras localidades del partido)

microcentro de Pilar (no incluye Presidente Derqui ni otras localidades del partido) Oficina municipal: Bolívar 560, Pilar Centro

Cuánto cuesta

Tiempo estacionado Costo Hasta 2 horas consecutivas Gratis Más de 2 horas $3.750 por toda la estadía

Es decir: no se cobra por hora una vez superadas las dos horas gratuitas, sino un valor fijo por el total de la permanencia, según la información oficial del municipio.

Cómo pagar

Descargá la app Mi Muni (Android o iOS) o entrá desde la web del municipio. Activá el estacionamiento indicando la patente y la ubicación. Pagá con tarjeta de débito, crédito o billetera virtual desde la misma app, o de forma instantánea en un comercio adherido. Finalizá la sesión al retirar el vehículo; si no la cerrás, el sistema puede seguir cobrando.

Exención para frentistas y residentes

Si vivís sobre una calle donde rige el estacionamiento medido, podés pedir la exención de pago. Es un trámite gratuito y presencial:

Dónde: Punto Muni Bomberos, Tucumán 501 esquina Ituzaingó, Pilar

Punto Muni Bomberos, Tucumán 501 esquina Ituzaingó, Pilar Horario: lunes a viernes de 8 a 18 hs, o sábados de 9 a 15 hs

lunes a viernes de 8 a 18 hs, o sábados de 9 a 15 hs Qué llevar: título de propiedad o contrato de alquiler, DNI, una factura de servicio a tu nombre, la cédula del vehículo y libre deuda municipal, entre otra documentación que piden verificar en el momento

título de propiedad o contrato de alquiler, DNI, una factura de servicio a tu nombre, la cédula del vehículo y libre deuda municipal, entre otra documentación que piden verificar en el momento Condiciones: que seas residente permanente en esa dirección, que el vehículo esté a tu nombre o autorizado, que no tengas deuda municipal y que no registres infracciones

Alternativa: estacionamiento gratuito

Si preferís no usar el sistema medido, el municipio tiene un estacionamiento público gratuito de 400 lugares en Lorenzo López 210, con seguridad en el predio y funcionamiento las 24 horas, con un máximo de 8 horas de estadía por día.

Preguntas frecuentes

¿Qué horario tiene el estacionamiento medido en Pilar?

De lunes a viernes de 8 a 18 hs. Fuera de ese horario y los fines de semana no se cobra, según la página oficial del municipio.

¿Cuál es la app para pagar el estacionamiento medido en Pilar?

Mi Muni, la aplicación oficial del Municipio de Pilar, disponible para Android y iOS.

¿Hay un mapa de la zona de estacionamiento medido?

El municipio no publica un mapa con el detalle de calles en su página de trámites; la referencia más actualizada es el mapa dentro de la app Mi Muni.

¿Cómo pago el estacionamiento medido en Pilar?

Con la app Mi Muni (tarjeta, débito o billetera virtual) o en un comercio adherido con pago instantáneo.

¿El estacionamiento medido rige en Presidente Derqui?

No. La página oficial del municipio ubica el sistema sólo en el microcentro de Pilar.

Cómo verificar

Esta guía se basa en la página oficial Estacionamiento Inteligente, del Municipio de Pilar y en la página de Estacionamiento Público del mismo municipio, consultadas el 23 de septiembre de 2026. La tarifa y el horario pueden actualizarse: antes de estacionar, confirmalos en esa misma página o en la app Mi Muni.

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