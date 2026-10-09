Juzgado de Faltas de Pilar: dirección y multas

Dónde queda el Tribunal de Faltas de Pilar, cómo contactarlo y la diferencia entre una multa municipal y una infracción provincial por radar.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía nueva: qué es el Tribunal de Faltas de Pilar, dónde queda y cómo distinguir una multa municipal de una provincial.

El Tribunal de Faltas (también llamado Juzgado de Faltas o Juzgado Administrativo de Faltas) es el organismo del Municipio de Pilar que juzga las infracciones a las ordenanzas municipales: tránsito dentro del partido, habilitaciones comerciales, obras sin permiso, entre otras. Funciona en Tucumán 501, planta baja, departamento 16, Pilar (CP 1629), según la nómina oficial de dependencias del municipio.

Dónde queda y cómo contactarlo

El municipio no publica en su sitio oficial una línea telefónica directa para el Tribunal de Faltas: el canal oficial para consultas, trámites y turnos con cualquier dependencia municipal —incluido el Tribunal de Faltas— es el mismo que usa el resto del Municipio de Pilar:

Dirección: Tucumán 501, PB, Dpto. 16, Pilar

Tucumán 501, PB, Dpto. 16, Pilar 0800: 0800 345 6864

0800 345 6864 WhatsApp: 11 5238 6864

11 5238 6864 Portal de autogestión: autogestion.pilar.gov.ar

autogestion.pilar.gov.ar App: Mi Muni (Android y iOS)

Si tenés una notificación de infracción municipal, el trámite y el plazo para responder o pagar figuran en esa misma notificación: es la referencia más confiable, más allá de lo que diga esta guía.

Multa municipal o multa provincial: no son lo mismo

Esto es clave para no perder tiempo en el lugar equivocado:

Tipo de infracción Dónde se gestiona Ordenanzas municipales (tránsito en calles del partido, habilitaciones, obras) Tribunal de Faltas de Pilar, Tucumán 501 Radares y cámaras en rutas provinciales, Panamericana y autopistas bonaerenses InfraccionesBA, del Ministerio de Transporte de la Provincia

Si la multa te llegó por una cámara en la Panamericana o en una ruta provincial, no es un trámite del Tribunal de Faltas municipal: se consulta y se paga en el sistema provincial InfraccionesBA.

Cómo consultar y pagar una multa municipal

El Municipio de Pilar gestiona trámites y consultas —incluidas las relacionadas con infracciones municipales— a través de su portal de autogestión y de la app Mi Muni. Si no encontrás ahí lo que buscás, el canal para pedir ayuda es el 0800 345 6864 o el WhatsApp 11 5238 6864.

Si no estás de acuerdo con una infracción municipal, podés presentar un descargo: el procedimiento y el plazo exactos no están publicados de forma unificada en el sitio oficial, así que conviene llevar la notificación original al Tribunal de Faltas o seguir el instructivo que ella misma indica.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está el Juzgado de Faltas de Pilar?

En Tucumán 501, planta baja, departamento 16, Pilar (CP 1629), según la nómina oficial de dependencias del Municipio de Pilar.

¿Cuál es el teléfono del Juzgado de Faltas de Pilar?

El municipio no publica una línea directa para esta dependencia en su sitio oficial. Para consultas, usá el canal general: 0800 345 6864 o WhatsApp 11 5238 6864.

¿El Juzgado de Faltas de Pilar atiende multas de radares en la Panamericana?

No. Esas son infracciones provinciales y se gestionan en InfraccionesBA, no en el Tribunal de Faltas municipal.

¿Cómo pago una multa municipal en Pilar?

A través del portal de autogestión del municipio o de la app Mi Muni. Si la infracción ya tiene una notificación con instrucciones específicas, seguí esa vía.

¿Qué hace el Tribunal de Faltas de Pilar?

Juzga infracciones a ordenanzas municipales: tránsito local, habilitaciones comerciales, obras y otras faltas administrativas dentro del partido de Pilar.

Cómo verificar

La dirección del Tribunal de Faltas surge de la nómina oficial de dependencias del Municipio de Pilar. Los canales de contacto y el portal de autogestión son los que publica el sitio oficial del Municipio de Pilar. Para infracciones de tránsito provinciales, la fuente es InfraccionesBA, del Ministerio de Transporte bonaerense. Como el municipio no publica un teléfono directo ni un instructivo único de descargo para esta dependencia, ante cualquier duda puntual confirmá con los canales generales del municipio.

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