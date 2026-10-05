Registro del Automotor en Pilar: cuál te corresponde

Los cinco Registros de Automotores y los dos de Motovehículos de Pilar: direcciones, teléfonos oficiales y cómo saber cuál te corresponde según tu domicilio.

Actualizado: 23 de septiembre de 2026. Guía nueva: cuál de los Registros del Automotor de Pilar te corresponde, sus direcciones y teléfonos oficiales, y los trámites más pedidos.

Si vivís en Presidente Derqui o en otra localidad del partido y necesitás transferir, patentar o hacer cualquier trámite con tu auto o tu moto, el partido de Pilar tiene varios Registros Seccionales: cinco de Automotores (autos y utilitarios) y dos de Motovehículos (motos), todos sobre o cerca de la calle Tucumán, en Pilar Centro. Cuál te corresponde depende de tu domicilio o de dónde esté radicado el vehículo, no de cuál te quede más cerca.

Qué registro te corresponde

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) tiene una herramienta oficial para saberlo: entrás con tu domicilio (si vas a patentar un vehículo nuevo o usado) y te indica el registro seccional que te corresponde.

Consultar dónde radicar un automotor : argentina.gob.ar/propiedadautomotor/consultar-donde-radicar-un-automotor

: argentina.gob.ar/propiedadautomotor/consultar-donde-radicar-un-automotor Consultar dónde está radicado un vehículo (si ya es tuyo o vas a comprarlo): argentina.gob.ar/consultar-donde-esta-radicado-un-vehiculo

No todos los trámites tienen que hacerse en el registro que te corresponde por domicilio: muchos, como una transferencia, se hacen en el registro donde está radicado el vehículo. Si tenés dudas, el buscador oficial te lo aclara antes de sacar turno.

Registros de Automotores en Pilar (autos y utilitarios)

Datos oficiales del listado de Registros Seccionales de la DNRPA, actualizado en agosto de 2026:

Registro Dirección Teléfono Horario Pilar Nº 1 Tucumán 501, piso 1, of. 117 (0230) 451-4423 8:30 a 14:30 Pilar Nº 2 Tucumán 501, piso 2 (0230) 443-0622 / 443-0571 8:30 a 14:30 Pilar Nº 3 Tucumán 501, piso 1, of. 115 (0230) 442-6283 / 442-1175 8:30 a 14:30 Pilar Nº 4 Tucumán 501, piso 2, of. 201 (011) 15-3763-4709 8:30 a 14:30 Pilar Nº 5 Silvio Braschi 506 (011) 15-6284-0336 / (0230) 466-4979 8:30 a 14:30

Todos en código postal 1629, Pilar, Buenos Aires. De lunes a viernes, en el horario de la tabla.

Registros de Motovehículos en Pilar (motos)

Las motos y ciclomotores se registran aparte, en dos oficinas distintas de las de Automotores:

Registro Dirección Teléfono Horario Pilar (ex Pilar "A") Tucumán e Ituzaingó, of. 8 (0230) 442-7686 / 442-0684 8:30 a 14:30 Pilar (ex Pilar "B") Tucumán e Ituzaingó 201, piso 2 (0230) 443-0622 8:30 a 14:30

Fuente de las dos tablas: listado oficial de Registros Seccionales de la DNRPA, portal de datos abiertos de la Justicia argentina.

Trámites más frecuentes y dónde iniciarlos online

Trámite Dónde se inicia Transferencia digital de auto o moto www2.jus.gov.ar/site/#!/08D Sacar turno o iniciar un trámite en el registro www2.jus.gov.ar/dnrpa-site Cédula digital (ex verde y azul) Mi Argentina Denunciar la venta de un vehículo argentina.gob.ar/servicio/denunciar-la-venta-de-un-automotor Estimar el costo de un trámite antes de ir Estimador de costos DNRPA

Todo trámite en el registro seccional requiere turno previo: no se atiende sin él. El turno se saca desde el sistema oficial de la DNRPA, eligiendo el registro que corresponda y el tipo de trámite (transferencia, informe, baja, etc.).

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Registro Pilar 1, 2, 3, 4 y 5?

Son cinco oficinas de Registro Seccional de Automotores independientes entre sí, cada una a cargo de un encargado distinto, todas dentro del partido de Pilar. El vehículo o domicilio queda asignado a una de ellas según el sistema oficial de la DNRPA, no a elección del vecino.

¿Cómo saco turno en el Registro Automotor de Pilar?

Desde el sistema oficial de la DNRPA (www2.jus.gov.ar/dnrpa-site), eligiendo el registro seccional que te corresponda y el trámite que necesitás hacer.

¿Cuál es el teléfono del Registro Automotor Pilar 1?

(0230) 451-4423, según el listado oficial de Registros Seccionales de la DNRPA.

¿Las motos se registran en el mismo lugar que los autos?

No. En Pilar hay dos Registros de Motovehículos aparte de los cinco de Automotores, aunque comparten la misma zona (Tucumán e Ituzaingó).

¿Dónde consulto en qué registro está radicado mi auto?

En la herramienta oficial de la DNRPA, con la patente del vehículo.

Cómo verificar

Las direcciones, teléfonos y horarios de esta guía salen del listado oficial de Registros Seccionales de la DNRPA (portal de datos abiertos de la Justicia argentina, actualizado el 31 de agosto de 2026) y de las páginas oficiales de argentina.gob.ar/propiedadautomotor. Estos datos pueden cambiar (los registros son concesiones privadas con encargados que a veces se mudan): antes de ir, confirmá con el buscador oficial por domicilio.

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